中國央行副行長李波　接任IMF副總裁

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IMF的官網提到，IMF總裁喬治艾娃（KristalinaGeorgieva）在6月間提名李波出任這項職務時強調，李波在央行和法律方面擁有豐富的經驗，「他曾在國有商業銀行改革、反洗錢立法、宏觀審慎政策框架構建等改革和政策的設計、實施中發揮了積極作用。」
據公開資訊，李波將接手張濤的工作，除了負責IMF在90多個國家的國際貨幣基金組織業務，同時也會負責反洗錢、打擊資助恐怖主義、氣候變化相關的政策問題、金融科技、性別和統計資訊等領域。
根據21世紀經濟報導，李波接下來面對的挑戰，包含IMF目前的諸多目標必將受到疫情後復甦對於經濟帶來的不確定性影響，而須做出調整；同一經濟體內，不同行業和群體，受到的衝擊和復甦前景分化；發達的經濟體，整體經濟表現更好，將吸引資本回流，但於此同時將加劇新興市場的匯率貶值和資本流出壓力，可能引發新興市場金融動盪。
此外，李波如何從IMF和國際金融機構角度，推動和協調中國與其他國家的關係，可能也是他接下來的重要任務。
除了在中國的金融體系工作，李波早年曾在美國達維法律事務所擔任專職律師5年。過去也曾擔任重慶市副市長，分管金融發展和監管、對外貿易和吸引外資等工作。（編輯：翟思嘉）1100825