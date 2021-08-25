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中國央行副行長李波　接任IMF副總裁

▲李波出任IMF副總裁。（圖／翻攝自券商中國）
▲李波出任IMF副總裁。（圖／翻攝自券商中國）

中央社

2021-08-25 16:42:02

（中央社記者吳柏緯上海25日電）根據國際貨幣基金（IMF）組織發布，中國人民銀行（央行）副行長李波於23日正式出任副總裁一職，成為IMF第3名中國籍的副總裁。上任後，他分管IMF在90多個國家的政策工作。

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據公開資訊，李波是繼朱民、張濤後第3位中國籍的IMF副總裁。三人的經歷極為類似，成為IMF副總裁之前都先被提拔為中國人民銀行副行長。2011年朱民出任IMF副總裁，2016年再由張濤接任。

IMF的官網提到，IMF總裁喬治艾娃（KristalinaGeorgieva）在6月間提名李波出任這項職務時強調，李波在央行和法律方面擁有豐富的經驗，「他曾在國有商業銀行改革、反洗錢立法、宏觀審慎政策框架構建等改革和政策的設計、實施中發揮了積極作用。」

據公開資訊，李波將接手張濤的工作，除了負責IMF在90多個國家的國際貨幣基金組織業務，同時也會負責反洗錢、打擊資助恐怖主義、氣候變化相關的政策問題、金融科技、性別和統計資訊等領域。

根據21世紀經濟報導，李波接下來面對的挑戰，包含IMF目前的諸多目標必將受到疫情後復甦對於經濟帶來的不確定性影響，而須做出調整；同一經濟體內，不同行業和群體，受到的衝擊和復甦前景分化；發達的經濟體，整體經濟表現更好，將吸引資本回流，但於此同時將加劇新興市場的匯率貶值和資本流出壓力，可能引發新興市場金融動盪。

此外，李波如何從IMF和國際金融機構角度，推動和協調中國與其他國家的關係，可能也是他接下來的重要任務。

除了在中國的金融體系工作，李波早年曾在美國達維法律事務所擔任專職律師5年。過去也曾擔任重慶市副市長，分管金融發展和監管、對外貿易和吸引外資等工作。（編輯：翟思嘉）1100825

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