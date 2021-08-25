黑道介入東協廣場利益案　掃蕩14人

台中市東協廣場管委會利益遭黑道介入!本月13日召開管委會時遭一群黑衣人闖進施暴，將胡姓總幹事打成腦震盪，現場律師與市府經發局女官員都飽受驚嚇；第一警分局經多日追查，昨(8月24)日兵分多路執行拘捕行動，將黃姓主嫌及14名共犯檢肅到案，並當場查扣球棒及甩棍各2枝、本票2張、委託書4張、筆記型腦電1臺、手機8支等贓證物，並將涉案黃姓主嫌提報為治平專案。
記者鄧力軍/台中報導
2021-08-25 13:04:41
台中東協廣場大樓經多年整頓已轉虧為盈計，管理基金已達一千六百萬元，加上各種商機利益，管委會內部一直有人事不公、帳目不清等爭議；8月13日下午召開管委會改選時，現場有律師及台中市府經發局管官員出席，會議原於4樓舉行，但因另一派人員有異議，部份開會人員即臨時改轉至7樓舉行，不久竟遭一群黑衣人闖進施暴，胡姓總事被打得腦震盪、身體多處挫傷，現場周姓律師趕緊打手機通報第一警分局。
臺中市警局隨即成立專案小組並報請臺灣臺中地方檢察署實股林俊杰檢察官指揮，多方查訪釐清案情後，將涉案的黃姓主嫌提報治平專案目標規劃掃蕩。警方昨(24)日兵分多路執行拘捕行動，將黃姓主嫌及14名共犯檢肅到案，並當場查扣球棒及甩棍、本票、委託書等贓證物。經查該黃姓主嫌除涉及東協廣場率眾暴力案件外，另於今（110）年4月期間率同夥以強暴、脅迫等暴力手段恐嚇被害人簽立本票、強索現金等犯行。全案依組織犯罪條例、刑法妨害秩序、傷害及毀損等罪究辦。