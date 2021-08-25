教師疫苗配發不足？北市府：視施打情況再向教育部反應

新冠肺炎疫情除了高中以下學校9月1日即將開學，大專院校在9月中也面臨開學季，但相對於高中以下教師陸續接種疫苗，大專院校的教授及講師等教職人員，卻面臨沒疫苗可打的情況。針對中央疫苗配發不足的情況，台北市副市長蔡炳坤今（25）日上午接受訪問時也表達擔憂，表示大學選課自由、不特定教室、很多社團活動，且又有很多學校宿舍，大部分大學生都還沒接種疫苗，而大學教師也沒被造冊接種疫苗，擔憂大學開學後的這一波防疫。





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蔡炳坤今天上午前往花博爭艷館，視察教職員接種疫苗情況。面對記者詢問社團老師被排除在疫苗施打名單之外一事，蔡炳坤表示，高中以下的教職人員接種，盡量把需要的都造冊接種，若還有需要，會在第三波造冊時向教育部爭取，總是希望校園中，只要跟學生有所接觸，都希望可以達到接種疫苗程度。至於社團老師的部分，由於相關人數是流動的，因此還是有賴學校方面進行比較精準的調查。





而關於疫苗配發量不足一事，蔡炳坤表示，除了北市造冊向教育部申請，也有部分教師透過疫苗預約系統預約，按照以往接種的經驗，大概佔造冊量的6成，根據預估大概今明兩天都各有4000人會施打，總共大約8500人施打，不過中央僅核發5800劑疫苗，會再看看這兩天接種情況，會進一步就實際需要跟教育部反映。



