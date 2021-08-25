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帕運台灣隊奪牌金少5倍　國民黨團籲修法：比照奧運方案

▲2020東京帕拉林匹克運動會開幕，台灣隊參賽。（體育署提供）
▲2020東京帕拉林匹克運動會開幕，台灣隊參賽。（體育署提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-25 12:45:42｜2021-08-25 12:46:48

東京帕拉林匹克運動會（Paralympics）24日開幕，國民黨立院黨團25日替選手發聲，指出帕運選手奪牌獲得獎金僅奧運選手的5分之1，且不能領取月俸。總召費鴻泰表示，應該修正《運動產業發展條例》納入身障選手培訓，身心障礙選手的待遇應該比照非身心障礙者，就從帕運選手獎金做起。

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國民黨團提出四項主張：一、修正《運動產業發展條例》納入身障選手培訓。二、重新檢討身心障礙選手選、訓、就業機制。三、鼓勵優秀選手以企業或公股行庫協助培訓。四、帕運前三名比照奧運方案，可以選擇月領。費鴻泰呼籲政府，對於運動員培訓應該政策一致，可參考美國的現行制度，無論是選訓、待遇和照顧均能平等，訓練和生活上都能無虞，不要蹭完奧運之後，就忘了帕運選手。

副書記長鄭正鈐表示，從2000年開始，帕運是接續奧運結束後一個月內在同一場地舉行，本屆帕運中華民國代表團總共有10位選手參與6項運動項目，包括桌球的程銘志、盧碧春、田曉雯、林姿妤，田徑的楊川輝、劉雅婷，柔道的李凱琳，羽球的方振宇，游泳的陳亮達，以及健力的林亞璇。

鄭正鈐表示，2014年制定《身心障礙者權利公約施行法》，每4年會提出國家報告，但是在去年12月1日《身心障礙者權利公約》第二次國家報告中，衛福部隻字未提有關帕運相關報告，顯然蔡政府並沒有給予帕運國手有更好的條件。鄭正鈐認為，在月領部分攸關帕運選手未來的生活照顧，因此透過修正《運動產業發展條例》提高帕運選手獎勵，尤其在選、訓、獎和就業機制給予如奧運選手般相同保障。

立委葉毓蘭也指出，6年前一位出身於柔道世家的黃楷倫，因為世大運選拔賽對手一個壓制的動作，造成胸部以下癱瘓，但他不輕易放棄自己，轉換賽場，遇到任何困難都要用堅持代替放棄，將目標放在帕運身障田徑金牌。

葉毓蘭表示，這就是帕運偉大的地方，有許多身障人士勵志故事。帕運是接續奧運舉行，為同一等級國際運動賽事，但是政府對帕運選手的待遇跟奧運相比，「根本大小眼！」，政府必須符合世界潮流同等重視帕運一如奧運，我國雖然有《身心障礙者權益保護法》，但是落實在執行上仍大段落差，尤其是主管機關衛福部更應該主動、積極地為身障運動員爭取權益、公營行庫協助培訓。

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