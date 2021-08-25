中市建國市場購物網今開賣 888限量福袋線上搶鮮購
全台最大公有零售市場－臺中市建國市場，在經濟部中部辦公室輔導下開設「建國市場線上購物網」，集合市場內711攤商品，提供消費者線上選購，並提供外送、宅配等服務，讓消費者宅家不出門，只要動動手指，一樣能採購最新鮮的蔬果生鮮等食材。配合購物網啟動，特推限量100組888元超值福袋，市價超過1200元，即日起線上購買，免費宅配到府。
記者金武鳯/台中報導
2021-08-25 13:01:48
臺中市建國市場購物網今天上線啟動，包括經濟部中部辦公室林春菊副主任、臺中市經發局市場管理科蔡永福科長代表外，許多關心建國市場的民意代表也現身祝賀。其中，一路以來關心建國市場購物網站成立的黃國書立委表示，建國市場購物網在經濟部中部辦公室輔導下終於上線，讓傳統市場導入智慧型購物模式，不是要搶現場攤商生意，而是另闢通路，透過線上購物吸引年輕族群認識傳統市場。
黃國書委員為鼓勵大家上線購買，特別建議自治會加碼推出福袋，只要上線購買888福袋，除了原本裝有十五項建國市場熱門商品，市價逾12000元，以888元線上販售外，黃立委另贊助一瓶次氯酸水，方便大家防疫使用。
經濟部中部辦公室林春菊副主任表示，傳統市場是庶民經濟非常重要的一環，從去年疫情開始，經濟部中部辦公室輔導全國24處傳統市場導入線上外送服務，今年更進一步，擴大到全台100處傳統市場，設置「免踅好撿購物網」，歡迎傳統市場自治會和攤商隨時與經濟部中部辦公室負責窗口聯繫。
臺中市經發局市場管理科蔡永福科長則表示，臺中市盧秀燕市長非常重視傳統市場數位振興，除有許多市場攤商提供電子支付服務外，部分市場也提供了「跨攤購買」的外送服務，希望民眾能多多上網採購。
建國市場購物網(建國市場.com)上線，不僅主打「888元超值福袋」，也提供即日起至110年9月19日只要成功於線上訂購消費，則有機會抽建國市場購物金的活動，歡迎大家上線搶購超值福袋，享受免運費的外送服務。相關優惠訊息請上建國市場購物網(建國市場.com)或粉絲團查詢。