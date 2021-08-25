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頤宮四度蟬聯三星殊榮　米其林摘星名單完整出爐

▲《2021臺北臺中米其林指南》星級餐廳名單今（25）日公布，圖為頤宮再度獲得米其林三星殊榮。（圖／擷取自YouTube《亞洲米其林指南》直播畫面）
▲《2021臺北臺中米其林指南》星級餐廳名單今（25）日公布，圖為頤宮再度獲得米其林三星殊榮。（圖／擷取自YouTube《亞洲米其林指南》直播畫面）

記者許家禎/台北報導

2021-08-25 14:32:58｜2021-08-25 14:46:40

頤宮四度蟬聯三星殊榮　經理歐宛臻也拿下服務大獎

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《2021臺北臺中米其林指南》星級餐廳名單於今（25）日下午1點30分線上公布。頤宮四度蟬聯米其林三星，而米其林服務大獎也由頤宮餐廳經理歐宛臻拿下。

米其林二星共8家　侯布雄一星升二星

此次獲得米其林二星，蟬聯的餐廳有logy、RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮、請客樓、JL Studio等7家。首次獲得二星的有侯布雄。總計8家，其中1家新進榜。

米其林一星18家蟬聯　澀 Sur、富錦樹台菜香檳等7家餐廳新摘星

獲得米其林一星，蟬連餐廳有A Cut、教父牛排、大腕、金蓬萊遵古台菜、impromptu by Paul Lee、謙安和、吉兆割烹壽司、Longtail、明福台菜海產、渥達尼斯磨坊、山海樓、明壽司、鮨野村、鮨隆、天香樓、雅閣、鹽之華、Forchetta共18家餐廳。

首獲一星餐廳的則有De Nuit、富錦樹台菜香檳(松山)、米香、牡丹、T+T、俺達的肉屋、澀 Sur等7家。其中獲得米其林年輕主廚大獎的也是任職於台中法式現代料理澀 Sur的林佾華。

今年新頒米其林綠星　山海樓、陽明春天獲獎

今年獲得米其林一星、二星、三星的餐廳總計共34家。另外，今年新頒發的綠星餐廳共2家，獲獎的是山海樓與陽明春天(士林)。主辦單位也公布除了臺北、臺中之外，臺南與高雄也會加入明年的2022米其林指南。

獲得一星的餐廳表示同類別中出眾；二星代表廚藝高明、值得繞道前往；三星為最高星級，代表餐廳供應的料理出類拔萃、值得專程造訪。


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