頤宮四度蟬聯三星殊榮　米其林摘星名單完整出爐

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米其林二星共8家 侯布雄一星升二星
此次獲得米其林二星，蟬聯的餐廳有logy、RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮、請客樓、JL Studio等7家。首次獲得二星的有侯布雄。總計8家，其中1家新進榜。
米其林一星18家蟬聯 澀 Sur、富錦樹台菜香檳等7家餐廳新摘星
獲得米其林一星，蟬連餐廳有A Cut、教父牛排、大腕、金蓬萊遵古台菜、impromptu by Paul Lee、謙安和、吉兆割烹壽司、Longtail、明福台菜海產、渥達尼斯磨坊、山海樓、明壽司、鮨野村、鮨隆、天香樓、雅閣、鹽之華、Forchetta共18家餐廳。
首獲一星餐廳的則有De Nuit、富錦樹台菜香檳(松山)、米香、牡丹、T+T、俺達的肉屋、澀 Sur等7家。其中獲得米其林年輕主廚大獎的也是任職於台中法式現代料理澀 Sur的林佾華。
今年新頒米其林綠星 山海樓、陽明春天獲獎
今年獲得米其林一星、二星、三星的餐廳總計共34家。另外，今年新頒發的綠星餐廳共2家，獲獎的是山海樓與陽明春天(士林)。主辦單位也公布除了臺北、臺中之外，臺南與高雄也會加入明年的2022米其林指南。
獲得一星的餐廳表示同類別中出眾；二星代表廚藝高明、值得繞道前往；三星為最高星級，代表餐廳供應的料理出類拔萃、值得專程造訪。