南屯中台社區遭偷倒垃圾　議員斥責無良業者

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環保局長陳宏益表示，市府將追查行為人，要求限期清理改善，如果是惡意傾倒，可移送法辦，依廢棄物清理法，傾倒事業廢棄物可開罰6000至300萬元。
張耀中說，春社里區域十分瞭闊，而中台路巷口鮮少有人出入，現勘時也發現人車會車不易，路幅也小，犯案者應是看中這點才敢大膽趁著無人於此處傾倒廢棄物，
張耀中斥責無良業者真的以為抓不到嗎？要求環保局將此案重視找出犯案的兇手除了嚴懲不貸，並查明業者有無廢棄物回收業者資格？而兇手在閒置空地置放事業廢棄物，是否有借牌使用？又或者收取的事業廢棄物多半往何處去化？
里長李志洋說，春社里常被不肖業者傾倒垃圾，他要拜託市府裝設完整監視器系統，讓有心人士不敢在春社里亂倒廢棄物。
張耀中指出，之前雖有抓到他案偷倒廢棄物行為人，也都已判刑或司法程序進行中，但因為罰則刑度過輕且還能獲得緩刑，而行為人疑似又多為人頭戶，對於意圖破壞環境的人士或公司，毫無嚇阻作用，環保局應展現決心要清查到底，徹底杜絕有心不法的業者。
環保局進一步說明，依「廢棄物清理法」規定，隨意棄置事業廢棄物可處6,000元以上300萬元以下罰鍰，若經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，得依同法第41條第1項及第46條規定，移送檢警偵辦，呼籲民眾切勿以身試法。