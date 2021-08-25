綜藝男星遭控性侵！正妹曬監視器畫面　崩潰曝被迷姦經過

大陸知名綜藝節目《天天向上》的主持人錢楓遭一名女子指控性侵，受害人小藝（化名）公開被錢楓拖進房內的影片佐證，在微博爆料遭錢楓性侵的過程，她透露男方私下約她喝酒，沒想到她卻被下藥性侵，她的貼文發布後，引起譁然。

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小藝在微博上發文，第一句就是：「打出這些字的時候，我身體在不停顫抖，兩年多了，幾百個惡夢般的日夜，今天我終於有勇氣說出這些，我被強姦了，強姦犯是湖南衛視主持人錢楓。」接著她娓娓道來，提到是在2018年受邀參與《天天向上》錄影，錄影期間沒有與錢楓有任何接觸，沒想到之後卻收到了工作人員的訊息，稱錢楓想認識她，當時不疑有他，只覺得很榮幸。

▲錢楓遭指控下藥性侵。（圖／翻攝錢楓微博）

沒想到這一切是惡夢的開端，聊天過程裡，錢楓常常約她出來吃飯，但因為她已經回到上海，所以就沒約成。直到2019年2月14日，她才與錢楓、錢楓的朋友們在一家小酒館吃飯，吃飯期間錢楓不斷灌她果酒，喝著喝著她竟然開始頭暈、意識模糊，所以她推測酒水被下藥。

▲▼▲錢楓被一名女子指控下藥性侵。（圖／翻攝小藝希望壞人被懲罰微博）

第二天醒來，小藝發現自己赤裸躺在床上，旁邊躺著的正是錢楓，「他開始安撫我說昨晚上我喝多了硬要跟他回家，他因為喜歡我不得不帶我回來，然後他沒忍住發生了關係。」錢楓甚至表示自己有戴保險套，但她已經傻掉了，趕緊逃離現場。回到家後，她哭著洗澡，發現身上有傷痕，打給頭天晚上的網約車司機，從司機得到的證言是在車上時，錢楓就已經開始對她毛手毛腳，而她一直喊著要回家，錢楓硬拖著她下了車，之後她向錢楓的小區保安查了監控，證明司機所言不假。

崩潰的她發訊息質問錢楓，沒想到錢楓竟想用錢哄騙壓下這件事，「我沒要他任何錢，沒受他任何哄騙，我直接報警。警方帶我驗傷結論是下體撕裂傷，檢查報告存檔在上海古北警方處。」警方傳喚她與錢楓到警局，錢楓攔住了她，甚至下跪求饒。

原以為事件能夠得到妥善的處理，可是就在警方傳喚小藝做筆錄後，事情忽然沒有下文。這讓她非常崩潰，她坦言：「我自殺過幾次，都被朋友救回，接下來這兩年我陷入深度抑鬱中。我常常大哭、自殘，幾乎沒一個晚上能睡好。」她也表示：「我有全部的音頻、視頻、文字證據，我對我每一句話負責，我會積極配合所有調查。」

▲▼受害女子「小藝」曬出與錢楓的對話紀錄與監視器畫面。（翻攝小藝希望壞人被懲罰微博）