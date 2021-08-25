綜藝男星遭控性侵！正妹曬監視器畫面　崩潰曝被迷姦經過

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沒想到這一切是惡夢的開端，聊天過程裡，錢楓常常約她出來吃飯，但因為她已經回到上海，所以就沒約成。直到2019年2月14日，她才與錢楓、錢楓的朋友們在一家小酒館吃飯，吃飯期間錢楓不斷灌她果酒，喝著喝著她竟然開始頭暈、意識模糊，所以她推測酒水被下藥。
第二天醒來，小藝發現自己赤裸躺在床上，旁邊躺著的正是錢楓，「他開始安撫我說昨晚上我喝多了硬要跟他回家，他因為喜歡我不得不帶我回來，然後他沒忍住發生了關係。」錢楓甚至表示自己有戴保險套，但她已經傻掉了，趕緊逃離現場。回到家後，她哭著洗澡，發現身上有傷痕，打給頭天晚上的網約車司機，從司機得到的證言是在車上時，錢楓就已經開始對她毛手毛腳，而她一直喊著要回家，錢楓硬拖著她下了車，之後她向錢楓的小區保安查了監控，證明司機所言不假。
崩潰的她發訊息質問錢楓，沒想到錢楓竟想用錢哄騙壓下這件事，「我沒要他任何錢，沒受他任何哄騙，我直接報警。警方帶我驗傷結論是下體撕裂傷，檢查報告存檔在上海古北警方處。」警方傳喚她與錢楓到警局，錢楓攔住了她，甚至下跪求饒。
原以為事件能夠得到妥善的處理，可是就在警方傳喚小藝做筆錄後，事情忽然沒有下文。這讓她非常崩潰，她坦言：「我自殺過幾次，都被朋友救回，接下來這兩年我陷入深度抑鬱中。我常常大哭、自殘，幾乎沒一個晚上能睡好。」她也表示：「我有全部的音頻、視頻、文字證據，我對我每一句話負責，我會積極配合所有調查。」
至於錢楓在被爆出性侵一事後，目前為止沒有任何回應，而《天天向上》所屬的電視台湖南衛視，於昨（24）日晚間在微博發表聲明：「湖南衛視關注到主持人錢楓的相關輿情，正在緊急核實了解中，並將積極配合有關部門的調查，在調查結論出來之前，頻道暫停其一切工作。」警方也發出聲明表示：「現有證據不能證明錢楓存在強姦犯罪事實。肖某如有其它新增涉案證據，可向警方提供，警方將依法開展調查。」
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