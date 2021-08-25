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中國附醫研發抗癌新利器 嵌合抗原受體免疫細胞療法

▲由周德陽院長領導的研究團隊，研發抗癌新利器論文，發布國際期刋。（圖／記者金武鳳攝，2021.8.25)
▲由周德陽院長領導的研究團隊，研發抗癌新利器論文，發布國際期刋。（圖／記者金武鳳攝，2021.8.25)

記者金武鳯/綜合報導

2021-08-25 13:46:31

中國附醫周德陽院長研究團隊，在國際頂尖期刊Journal for ImmunoTherapy of Cancer發表的論文，揭露抗癌新利器，即使用CAR-NK細胞標靶HLA-G蛋白，能將腫瘤細胞上的HLA-G免疫干擾訊號逆轉成免疫活化訊號，達到治療三陰性乳癌、惡性腦瘤、胰臟癌和卵巢癌等多種實體癌症效果。

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研究指出CAR-NK細胞包含預防副作用的基因改造，未來更具有異體治療應用的潛力。周德陽院長表示，此項研發成果已與生技公司合作進行臨床異體細胞產品開發，預期未來對癌症免疫細胞療法，則無須再分離患者的免疫細胞來製造，減少等待時間和成本，可期待未來CAR-NK細胞治療將應用更加廣泛。

癌症有「不治之症」說法，但根據周德陽院長說，癌症免疫療法將可讓癌症不再與死亡畫上等號，為末期癌症病患帶來新的曙光。癌症免疫治療的概念是透過患者自身的免疫系統去攻擊癌症；此類治療通常會搭配其他癌症常規治療一起操作，以達到控制和殺死癌細胞或預防癌症復發，現行的癌症免疫療法，就是利用免疫細胞來達到毒殺攻擊腫瘤細胞。

周德陽院長表示，癌症免疫細胞療法即用免疫細胞去殺死癌細胞，透過分離患者的免疫細胞，並且以培養技術在體外大量擴增免疫細胞，如T細胞或NK(自然殺手)細胞，再回輸患者體內，提升免疫力達到治療癌症的效果。

2017年起美國FDA陸續通過以基因改造的免疫T細胞治療 (CAR-T細胞)，其原理是將認識癌細胞抗原的受體基因，藉由病毒植入T細胞，使得T細胞能夠標靶認識癌細胞予以攻擊，加上在體外可以大量培養CAR-T細胞，使得CAR-T細胞的研發和上市應用成為現代顯學。

周德陽院長表示，目前臨床上市的CAR-T細胞藥物，是僅用於治療血液癌症而非佔罹癌人數大宗的實體癌症，例如肺癌、大腸癌和乳癌；但由於狡猾的腫瘤細胞會製造許多免疫干擾因子，如PD-L1和HLA-G來抑制和耗損免疫細胞，使得CAR-T治療尚未在臨床試驗中成功。

周德陽院長指出，免疫細胞治療方興未艾且進步神速，美國癌症研究中心預測未來70%以上癌症，可藉由免疫治療獲得明顯助益。新世代的CAR免疫細胞治療癌症將朝著異體移植、多靶向和多功能方向發展，中國附醫與生技公司聯手合作，開發臨床異體HLA-G CAR細胞藥物，期望不久將來CAR免疫細胞治療，將會對癌症病人提供新希望及新生命。

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