房祖名為李行捻香　曝林鳳嬌「難過到無法做事」

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李烈當天帶了李行導演最愛的高粱酒，回想起過去夫人常為了李導演的健康，不准他喝太多，「現在導演好好的休息去了，就準備了他最愛的高粱酒，讓他在天上能好好品嚐。」
礙於疫情，成龍、林鳳嬌夫婦不方便親自到靈堂，託兒子房祖名向李行導演上香致意，房祖名表示，很少看到媽媽這麼傷心難過，第一次感覺到還有一個人比自己更重要，對媽媽來說，李行導演就像是老師，更像是一位父親。
房祖名透露，媽媽自從聽到李導演過世，就難過的幾乎什麼事情都沒法做，更不敢看網路和新聞，怕看到會情緒潰堤，所以他一直很想為媽媽做點什麼，就自己來到靈堂，親自給導演上柱香。
對房祖名來說，李行導演是一位慈祥的長輩，「媽媽其實很少跟我提自己過去的電影作品，回去後想好好把李行導演跟媽媽的電影再看一遍，好好感受李導演對電影的熱愛與貢獻。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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