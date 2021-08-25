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房祖名為李行捻香　曝林鳳嬌「難過到無法做事」

▲李行（左圖）是林鳳嬌的伯樂、恩師。（圖／兩岸電影交流委員會、房祖名IG）
▲李行（左圖）是林鳳嬌的伯樂、恩師。（圖／兩岸電影交流委員會、房祖名IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-08-25 14:04:18｜2021-08-25 14:08:56

大導演李行19日因心肺衰竭病逝，享耆壽91歲，追思靈堂開放以來，不少影人如侯孝賢、廖慶松、吳念真、李烈皆到場弔唁，房祖名日前也代表母親林鳳嬌、父親成龍前往捻香，透露媽媽因為李導演離開，傷心到無法做事。

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▲李行是台灣國寶級導演，有「國片教父」美譽。（圖／兩岸電影交流委員會）
▲李行是台灣國寶級導演，有「國片教父」美譽。（圖／兩岸電影交流委員會）
▲李行（中）在影壇地位崇高，德高望重。（圖／NOWnews資料照）
▲李行（中）在影壇地位崇高，德高望重。（圖／NOWnews資料照）
李烈當天帶了李行導演最愛的高粱酒，回想起過去夫人常為了李導演的健康，不准他喝太多，「現在導演好好的休息去了，就準備了他最愛的高粱酒，讓他在天上能好好品嚐。」

▲李烈（左一）向李行家屬致意。（圖／兩岸電影交流委員會）
▲李烈（左一）向李行家屬致意。（圖／兩岸電影交流委員會）
礙於疫情，成龍、林鳳嬌夫婦不方便親自到靈堂，託兒子房祖名向李行導演上香致意，房祖名表示，很少看到媽媽這麼傷心難過，第一次感覺到還有一個人比自己更重要，對媽媽來說，李行導演就像是老師，更像是一位父親。

▲房祖名代林鳳嬌、成龍到靈堂捻香。（圖／兩岸電影交流委員會）
▲房祖名代林鳳嬌、成龍到靈堂捻香。（圖／兩岸電影交流委員會）
房祖名透露，媽媽自從聽到李導演過世，就難過的幾乎什麼事情都沒法做，更不敢看網路和新聞，怕看到會情緒潰堤，所以他一直很想為媽媽做點什麼，就自己來到靈堂，親自給導演上柱香。

▲房祖名（左）向家屬致意。（圖／兩岸電影交流委員會）
▲房祖名（左）向家屬致意。（圖／兩岸電影交流委員會）
對房祖名來說，李行導演是一位慈祥的長輩，「媽媽其實很少跟我提自己過去的電影作品，回去後想好好把李行導演跟媽媽的電影再看一遍，好好感受李導演對電影的熱愛與貢獻。」（編輯：楊穎軒）

▲恩師李行仙逝，林鳳嬌（右）悲慟不已。（圖／房祖名IG）
▲恩師李行仙逝，林鳳嬌（右）悲慟不已。（圖／房祖名IG）
▲成龍（左）20日貼合照悼念恩師李行。（圖／成龍微博）
▲成龍（左）20日貼合照悼念李行。（圖／成龍微博）
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