高市醫院陪探病維持現狀　里活動中心及戶外溫泉須戴口罩

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高雄市昨天經市府防疫專家會議決議，調整部分管制措施，在醫院陪探病部分，維持陪病者1人，但不開放探病，鼓勵視訊關心。不過，若住院病人因手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件；其次在急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；以及其他因病患病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形，可經醫院同意後調整陪探病時段及人數。
在溫泉部分，僅開放戶外溫泉大眾池，但須配合入池實聯制登記，包括量體溫、酒精消毒、全程佩戴口罩，各出入口及櫃台等地點，須配置75%酒精方便進行手部消毒。
溫泉業者的營業場所及公共區域須採人流總量管控，室外空間及泡湯應維持1.5公尺社交距離，休息區座位採梅花座，營業場所及公共區域定時環境消毒，員工上班量體溫並記錄、全程戴口罩、防疫教育訓練。開放戶外淋浴但不開放蒸氣室及烤箱、更衣室內所附屬室內淋浴設施、吧檯不提供飲品服務。
在里活動中心部分，將自9月1日起開放使用，開放的靜態課程如語文、書法、盆栽，運動項目限桌球、羽球、太極拳，不開放空手道、跆拳道、舞蹈等具肢體接觸性質運動。喜宴宴會、共餐、共飲（泡茶）、卡拉OK歌唱都不開放。使用里活動中心除遵守防疫措施及設備、用具清消，並以室內面積每人2.25平方公尺計算最大容留人數。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。