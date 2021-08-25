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高市醫院陪探病維持現狀　里活動中心及戶外溫泉須戴口罩

▲國內疫情趨緩，高雄市今天宣布高雄市醫院陪探病維持現有原則。（圖／Nownews資料照片）
▲國內疫情趨緩，高雄市今天宣布高雄市醫院陪探病維持現有原則。（圖／Nownews資料照片）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-25 14:37:17｜2021-08-25 14:38:19

國內疫情趨緩，高雄市今（25）日宣布高雄市醫院陪探病維持現有原則開放里活動中心及戶外溫泉大眾池，衛生局簡任技正表示，高雄市醫院陪探病將維持現有原則，另外，將有條件開放戶外大眾泡湯、里活動中心其中溫泉僅開放戶外大眾池和戶外淋浴，不開放室內大眾池、蒸氣烤箱和室內淋浴，但仍需全程戴口罩。

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▲高雄市僅開放醫院1人陪病，但不開放探病，鼓勵視訊關心。（圖／高市府提供）
高雄市昨天經市府防疫專家會議決議，調整部分管制措施，在醫院陪探病部分，維持陪病者1人，但不開放探病，鼓勵視訊關心。不過，若住院病人因手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件；其次在急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；以及其他因病患病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形，可經醫院同意後調整陪探病時段及人數。

▲高市府僅開放里活動中心的靜態課程和非接觸性運動項目。（圖／高市府提供）
▲高市府僅開放里活動中心的靜態課程和非接觸性運動項目。（圖／高市府提供）
在溫泉部分，僅開放戶外溫泉大眾池，但須配合入池實聯制登記，包括量體溫、酒精消毒、全程佩戴口罩，各出入口及櫃台等地點，須配置75%酒精方便進行手部消毒。

▲高雄市將開放戶外大眾池泡湯，但泡湯池仍須配戴口罩。（圖／高市府提供）
▲高雄市將開放戶外大眾池泡湯，但泡湯池仍須配戴口罩。（圖／高市府提供）
溫泉業者的營業場所及公共區域須採人流總量管控，室外空間及泡湯應維持1.5公尺社交距離，休息區座位採梅花座，營業場所及公共區域定時環境消毒，員工上班量體溫並記錄、全程戴口罩、防疫教育訓練。開放戶外淋浴但不開放蒸氣室及烤箱、更衣室內所附屬室內淋浴設施、吧檯不提供飲品服務。

在里活動中心部分，將自9月1日起開放使用，開放的靜態課程如語文、書法、盆栽，運動項目限桌球、羽球、太極拳，不開放空手道、跆拳道、舞蹈等具肢體接觸性質運動。喜宴宴會、共餐、共飲（泡茶）、卡拉OK歌唱都不開放。使用里活動中心除遵守防疫措施及設備、用具清消，並以室內面積每人2.25平方公尺計算最大容留人數。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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