吳克群認「失去摯愛」　密碼5307洩心中遺憾

吳克群推出新專輯首波作品《奇異博士》，全新專輯《K-PAX K星異客》以K universe為概念，他化身為「K」，以外星人的視角看待人類的七情六慾。其中《奇異博士》歌詞中出現了「5307」的數字密碼，吳克群親自解析其意義。

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《K-PAX K星異客》是K universe第一季，《奇異博士》是第一集，吳克群以來自K-PAX的K的視角，感受初次降臨地球，用外星人視角去描繪時間、愛情、現實、理想、人性等各種不同情感，他進一步分享創作緣由：「哪怕現實的我們像一所精神病院一般，有很多現代的文明病 、心理症狀，但K試著用外星人的角度發現人類的美，用未來的音樂型態傳遞，用觸及人心的音樂療癒，用人們自己的故事感動彼此。」

▲▼吳克群推出新音樂作品。（圖／何樂音樂提供）

對於《奇異博士》的創作靈感，與歌詞裡一句5307的數字密碼又為何意？化身為K的吳克群坦言：「曾在這裡失去了我的摯愛，也在這個房間裡見證真愛，這個房間讓我真正思索時間的意義，也讓我了解，相遇和離別終將化作一道莫比烏斯的笑靨。」他也認為，在每個人心裡都藏著一個5307房間，裡面存放著自己最在乎的回憶，遺憾，美好等等，每次打開都是一次記憶的穿越，對K星人來說，覺得人類的這個能力很美。