20萬劑中國疫苗搶先賀錦麗送抵越南　中美升級東南亞競爭

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在機場交接儀式中，中國駐越南大使熊波表示，抗疫已經成為中國與越南在軍事上合作的主要項目之一，「我們將持續強化與越南在防疫上的合作，包括在疫苗上合作並分享抗疫經驗等，也將維持與越南貿易通路的順暢進行並穩固兩國間的產業供應鏈」，熊波也表示中國將持續協助包括越南在內的發展中國家。越南總理范明正在會面中則重申，越南將繼續採取一個獨立、自給自足、多邊關係的外交策略，強調越南不會在國家之間「選邊站」，與某國結盟反抗另一國。聲明中還提到：「區域紛爭包括南海議題應按照國際法和基本常識解決」。
報導引述廣州暨南大學東南亞事務專家Zhang Mingliang分析指出，在這場中美爭奪影響力的激烈競爭中，雙方都加強在東南亞地區的魅力攻勢。而中國捐贈疫苗的時機點反映了北京和河內當局應對美國的政治考量及策略。「越南採取的立場是『傾向』而非『依賴』美國，這讓越南在外交政策上有更多的彈性和獨立性，同時又能避免與中國關係惡化」。《海峽郵報》則引述美國戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）東南亞專家希伯特（Murray Hiebert）指出，「中國大使在賀錦麗抵達前的敏感時刻堅持與越南總理會面，說明北京十分憂慮自己同為共產國家的鄰居將向美國傾斜」。
近期美國在阿富汗撤軍的決定引發不少盟友對美國誠信的質疑，在台灣也掀起「棄台論」的爭論，因此賀錦麗這趟東南亞之旅普遍被認為有安撫亞洲盟友、鞏固其在亞太地區的影響力並與中國抗衡的意義，因此不難看見在這趟行程中，「中美抗衡」是重要主軸。賀錦麗24日在新加坡的談話中就提及南海問題，譴責北京持續在南海採取「脅迫」、「恐嚇」的舉措且非法聲稱擁有大片南海水域的主權，侵害其他國家的主權，重申美國與夥伴盟國一同面對中國威脅的決心。對此，中國外交部則回應稱，美國對阿富汗的背棄已經大福降低其做為盟友的可靠性，也顯示一個美國領導的世界秩序是什麼樣子。
美中關係在拜登上任後仍然緊張，兩大強國積極爭取各國盟友支持，亞太地區則是制衡中國擴張的關鍵地帶，東南亞作為「中國的後花園」更是兵家必爭之地。在本次Delta疫情中，馬來西亞、印尼、泰國和越南等疫情都加劇，兩國趁機大展「疫苗外交」的攻勢，就可看出美中在東南亞地區的競爭相當激烈。
夾在中美抗衡之中，東南亞國家多希望維持更大的外交彈性並避免犧牲與任何一方的關係。新加坡總理李顯龍在8月初阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上就曾表示，美中衝突對世界來說會是個災難，盼兩國能重塑合作互信的關係；他一方面告誡美國「中國不是蘇聯，是不會消失的」，一方面又告誡中國「東昇西降的論述是錯的」，可以看見其在處理中美衝突上希望取得更平衡的角色。賀錦麗在24日的演說中也指出，美國瞭解亞洲國家對「零和賽局」的心態並不感興趣，強調美國的印太戰略並非是要對抗中國或任何一個國家，因此不會要求盟國在中美之間選邊站。