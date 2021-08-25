氣候行動倡議　立委分工就位致力制定氣候變遷法

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擔任立法院聯合國永續發展目標策進會會長的立法院副院長蔡其昌，與民進黨立委蘇巧慧、洪申翰，以及響應「同島一隊」氣候行動倡議的政府與民間單位代表，今天於立法院共同召開記者會，宣示訴求內容並預告部分已規劃的氣候行動活動。
蔡其昌呼籲，希望結合更多力量，大家一起做這樣的工作，共同參與氣候對話。
他表示，「同島一隊」要做的重要工作有很多，其中包括希望行政部門和朝野各黨團一起努力，在政策和立法層面達成目標，立法院在法案中要即刻有所行動。
蘇巧慧說，她非常認同「同島一隊」的概念，傳達「命運與共」和「分工就位」的意義；因應氣候變遷的影響，該開始分工就位了，立法院在法制上，透過立委的角色，她希望這會期「氣候變遷法」能有更進一步前進、進展，甚至完成制定。
洪申翰指出，要靠政策和法制，才能因應氣候變遷帶來的風險；期待可以把「溫室氣體減量及管理法」變成「氣候變遷法」，完成法制工作，這就像在面臨氣候議題的「氣候疫苗」。他也強調，不是草草審議，而是積極與仔細的討論。
國際氣候發展智庫理事長林子倫表示，期盼結合企業界、學術界、政府部門一起推動氣候相關政策。他也預告，將於今年12月3日至5日在高雄駁二藝術特區舉辦「2021台灣氣候行動博覽會暨論壇」，是台灣首次也是亞太首次氣候行動博覽會。
台灣大學生物多樣性研究中心主任邱祈榮今天以視訊方式參與記者會，他指出，舉辦台灣氣候行動博覽會暨論壇，象徵台灣氣候行動進程與見證歷史。（編輯：林興盟）1100825