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官宣！王嘉爾無預警曝喜訊　「tmr？」釣出神祕組織

▲王嘉爾無預警曝光重大喜訊。（圖／TEAM WANG提供、翻攝王嘉爾IG）
▲王嘉爾無預警曝光重大喜訊。（圖／TEAM WANG提供、翻攝王嘉爾IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-25 21:00:00

香港歌手王嘉爾是南韓男團GOT7成員之一，日前與前東家的合約剛結束，近來創立了音樂廠牌「PANTHEPACK」，不過因為廠牌在社群媒體上並不活躍，因此被稱為是「最神祕音樂組織」，但在昨（24）日卻被眼尖的網友發現，除了王嘉爾外，還有2位男歌手、1位女歌手，疑似都在IG曬出照片官宣合作喜訊，引起關注。

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王嘉爾的音樂廠牌「PANTHEPACK」曾在今年4月與5月分別推出歌曲《DNA》、《TRANSMIT》，當時就有人發現歌曲裡，除了王嘉爾好認的低沉嗓音外，還有大陸歌手ICE、台灣歌手J.Sheon與Karencici，但因為沒有任何官方內容提及其他3人，所以沒有引發討論。直到昨天4人在IG不約而同曬出不同髮色的照片，且一致地寫道「tmr？」（tomorrow簡寫）並標記PANTHEPACK與TEAM WANG，才掀起網友猜測。

▲「PANTHEPACK」官宣由王嘉爾、ICE、J.Sheon、Karencici組成。（圖／TEAM
▲王嘉爾、ICE、J.Sheon、Karencici曬出不同的髮色照，引起討論。（圖／TEAM WANG提供）
終於在今天PANTHEPACK的官方動畫概念片釋出，藝人特色形象也同步公開，由王嘉爾、Karencici、ICE及R&B歌手J.Sheon組成的PANTHEPACK正式官宣成立。4位風格各異的音樂人聯合，融合不同地域的多種音樂風格，產生奇特的化學反應，將會擦出什麼火花，令人期待。

此外，因為Karencici所屬華研國際，讓外界不禁猜測她是否「跳槽」？華研國際表示：「Karencici仍是華研國際的簽約歌手，這次很開心TEAM WANG看中Karencici的音樂魅力，邀請她加入Panthepack這個特別的合作案，因此華研大力促成。」

▲「PANTHEPACK」官宣由王嘉爾、ICE、J.Sheon、Karencici組成。（圖／TEAM
▲「PANTHEPACK」釋出形象動畫片。（圖／TEAM WANG提供）
▲▲「PANTHEPACK」官宣由王嘉爾、ICE、J.Sheon、Karencici組成。（圖／TEAM
▲▼「PANTHEPACK」官宣由王嘉爾（上圖左起）、ICE、J.Sheon、Karencici組成。（圖／TEAM WANG提供）
▲「PANTHEPACK」官宣由王嘉爾、ICE、J.Sheon、Karencici組成。（圖／TEAM

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