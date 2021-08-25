將撤換蘇貞昌？蔡英文：適可而止、沒有要改組

今（25）日有媒體報導，內閣最快將在9月改組，將由桃園市長鄭文燦接替蘇貞昌，肩負組閣的重任，不過此一消息已經遭到多方駁斥。身兼民進黨主席的總統蔡英文稍早在中常會中也表示，「我明確地告訴大家，內閣沒有要改組」。

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蔡英文表示，今天她注意到，有媒體刻意炒作內閣即將改組的議題，「我明確地告訴大家，內閣沒有要改組」。蔡說，蘇貞昌及他所領導的行政團隊，沉著應對疫情威脅和許多艱難挑戰，讓疫情能夠獲得控制，經濟穩定成長。眼前還有很多挑戰要克服，有關內閣改組的政治操作，應該要適可而止。

蔡英文也說，在大家的共同努力之下，疫情正獲得有效的控制，但疫情趨緩不代表大家可以鬆懈，特別在全球疫情仍然不穩定的狀況下，一定要持續謹慎、全力配合指揮中心的各項指引。馬上就要開議了，這個會期還有很多事情要做，也請大家團結努力、一起打拚，一起讓台灣更好。

民進黨發言人謝佩芬則說，這是沒有經過查證的不實訊息，完全是空穴來風的臆測內容。疫情當前，民進黨政府跟全國齊心抗疫，尤其蘇貞昌領導的行政團隊，正全力防堵疫情、維持國家經濟發展，帶領台灣因應疫情及各項挑戰，近期漸漸穩定，成果有目共睹，此時炒作人事改組別有用心，當前應以防疫工作為重。