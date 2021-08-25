胡瓜復錄《綜藝大集合》！告假原因、續約民視進度曝光

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胡瓜因疫情停工3個月，自己再請假1個月，隔4個月回到《綜藝大集合》，他解釋：「因為之前每天還是20、30個確診，我家裡有3個長輩，怕影響到他們，所以就先請假。」4月他因長官以收視掛帥，曾表達過對民視高層不滿，放話年底交棒下一代，11月合約到期的他，動向備受外界關注，他表示：「我和民視20幾年了，像好朋友一樣，要不要續約可以當場說，現在談這個還太早。」
胡瓜也表示，這期間就節目走向和民視高層談了很多次，疫情下難以走出戶外跟觀眾互動，胡瓜做好「棚內長期抗戰」的心理準備，也獲得長官同意，未來會再祭出獎金刺激收視率。阿翔提到胡瓜請假的心情，笑說：「剛開始一定會心慌，覺得家裡少個大人，4集來努力磨合，還好他回來了，不然我怕越來越習慣他不在。」一席話被虧篡位氣勢頗夠，胡瓜笑笑緩頰：「是傳位不是篡位。」
小禎昔日閨密在周刊爆料，稱她婚內出軌、切胃減肥，胡瓜已關心過女兒，低調表示：「當事人不回應，我們就不說什麼了。」並表示小禎心情很好，不受爆料影響。
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