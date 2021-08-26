梁靜茹探索「未知」領域　孵綠豆芽成興趣

梁靜茹推出睽違兩年的新作《時光隨想・三日思》，藉由悠遊於「今天、昨天、明天」三種時空心境組成「時間三部曲」3首歌的EP架構。她也分享防疫在家的生活，透露前陣子在家孵起了綠豆芽。

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首次以數位EP形式發表音樂作品的梁靜茹，把這張《時光隨想‧三日思》當成是「用心開創」的代表作，更藉此發掘自己更多「未知」的部分，她表示：「每次做專輯時，有時候會想要選一首不一樣的情歌，但放在專輯中可能會影響整體概念，感覺會很突兀，所以這次才萌發想要做EP的概念，而且在做EP時，也比較隨著自己的心而走，無論選demo、選詞曲，都比較沒有自己框架，但不是刻意要改變，而是想要開創更多屬於自己的『未知』部分。」

▲▼梁靜茹推出數位EP《時光隨想・三日思》。（圖／Vocalist Music 提供）

除了新作品，梁靜茹也拜防疫在家之賜讓廚藝更加精進，也在廚藝部分探索更多「未知」，舉凡中式、西式餐點，到甜點、麵包都能做出色香味俱全餐點，笑說待在廚房比待在客廳時間多，梁靜茹除了做菜還學著栽培食材，前陣子在家孵起「綠豆芽」的她表示：「在家除了孵音樂豆芽，還認真孵起真的『豆芽菜』。」對於探索未知興趣盎然的梁靜茹表示：「我覺得我的人生中，每一分每一秒都在探險。」