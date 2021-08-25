官員遭控索賄近500萬！公路總局：全力配合偵辦

交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段工程司林姓官員，遭檢舉利用核發路權證照機會，透過黃姓工程業者向廠商索賄，若廠商不給錢就不核發執照，不法獲利金額近500萬元，全案由新北地檢署偵辦，目前黃姓工程業者聲押禁見獲准。針對官員涉嫌不法獲利，公路總局一工處表示，會全力配合偵辦。





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檢調調查，台電公司輸變電工程處北區施工處，去年招標包括桃園大潭與新北林口等8個、總經費約4億元的電纜機電工程採購案，其中鄭姓機電業者共獲得5標，價款約2億。工程得標廠商若要在路面開挖管線、鋪設瀝青等工程，必須向公路總局申請路證，否則無法施工。





而公路總局一工處中壢工務段工程司林姓官員，涉嫌利用核發路權證照的權勢，藉由黃姓工程業者向廠商索賄，若廠商不給錢就不核發執照，鄭姓業者與2家下包廠商，擔心工程遭刁難會影響工期，因此分次交付10萬到100多萬元不等賄款，前後共交付近500萬。後有其他廠商也遭反覆索賄，憤而向調查局檢舉。





24日新北地檢署指揮調查局台北市調處，搜索公路總局中壢工務段等13處，約談林姓工程司等19人，經過整夜複訊，林姓工程司等人均遭請回，而涉嫌擔任白手套的黃姓工程業者，遭檢方依《貪污治罪條例》聲押禁見獲准。





公路總局表示，有關北市調查處搜索公路總局一工處中壢工務段，該工務段林姓工程司在路權路證核發業務，疑涉嫌貪瀆不法情事，公路總局一工處除全力配合檢調偵辦，以維機關廉能形象外，將持續加強廉政法紀教育，以強化機關員工廉潔意識。



