COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

27日與自民黨雙邊安全對談　民進黨派羅致政、蔡適應代表

▲立委羅致政兼任民進黨國際部主任，對外交議題著力甚深。（圖／資料照）
▲立委羅致政兼任民進黨國際部主任，對外交議題著力甚深。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-08-25 15:48:44｜2021-08-25 16:30:22

我國執政黨民進黨將與日本執政黨自民黨進行2+2雙邊安全對談。民進黨發言人謝佩芬今（25）日表示，民進黨將由兼任國際部主任的立委羅致政、外交國防委員會立委蔡適應代表出席。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨與日本自民黨的雙邊安全對談，將於本週五上午進行。謝佩芬表示，民進黨將由羅致政、蔡適應代表，在中央黨部透過視訊方式與自民黨代表交流，週五會後將會舉行線上記者會向大家說明。

另民進黨今日召開中常會，據與會者轉述，黨秘書長林錫耀於會中表示，高端疫苗開始施打，民進黨的支持者、黨公職多感到振奮，黨的立場並不是去背書、支持特定疫苗，而是支持國產疫苗，因為這是國家戰略的需要。

與會者也談到，林錫耀於會中也談及本周五（27日）將進行台日安全對話，預計聚焦外交、國防議題，民進黨確定由兼任國際部主任的立委羅致政、立法院外交國防委員會立委蔡適應代表出席線上會談。

與會者也表示，林錫耀提醒，國民黨主席選舉持續進行中，將會把民進黨當箭靶，8月28日要到中央黨部旁的希望廣場辦活動，民進黨會適度回應，要讓民眾了解國民黨內鬥的本質。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀