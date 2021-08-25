27日與自民黨雙邊安全對談 民進黨派羅致政、蔡適應代表
我國執政黨民進黨將與日本執政黨自民黨進行2+2雙邊安全對談。民進黨發言人謝佩芬今（25）日表示，民進黨將由兼任國際部主任的立委羅致政、外交國防委員會立委蔡適應代表出席。
記者黃宣尹／台北報導
2021-08-25 15:48:44｜2021-08-25 16:30:22
民進黨與日本自民黨的雙邊安全對談，將於本週五上午進行。謝佩芬表示，民進黨將由羅致政、蔡適應代表，在中央黨部透過視訊方式與自民黨代表交流，週五會後將會舉行線上記者會向大家說明。
另民進黨今日召開中常會，據與會者轉述，黨秘書長林錫耀於會中表示，高端疫苗開始施打，民進黨的支持者、黨公職多感到振奮，黨的立場並不是去背書、支持特定疫苗，而是支持國產疫苗，因為這是國家戰略的需要。
與會者也談到，林錫耀於會中也談及本周五（27日）將進行台日安全對話，預計聚焦外交、國防議題，民進黨確定由兼任國際部主任的立委羅致政、立法院外交國防委員會立委蔡適應代表出席線上會談。
與會者也表示，林錫耀提醒，國民黨主席選舉持續進行中，將會把民進黨當箭靶，8月28日要到中央黨部旁的希望廣場辦活動，民進黨會適度回應，要讓民眾了解國民黨內鬥的本質。