27日與自民黨雙邊安全對談　民進黨派羅致政、蔡適應代表

我國執政黨民進黨將與日本執政黨自民黨進行2+2雙邊安全對談。民進黨發言人謝佩芬今（25）日表示，民進黨將由兼任國際部主任的立委羅致政、外交國防委員會立委蔡適應代表出席。

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民進黨與日本自民黨的雙邊安全對談，將於本週五上午進行。謝佩芬表示，民進黨將由羅致政、蔡適應代表，在中央黨部透過視訊方式與自民黨代表交流，週五會後將會舉行線上記者會向大家說明。