韓國收容380名「特別功勞者」！收容難民的考量是什麼？

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在24日，韓國派出三架軍機撤離大使館人員和曾協助韓國人的阿富汗人，此消息已獲得韓國外交部證實。根據韓國先驅報 (The Korea Herald)，這些軍機將載回為韓國大使館工作過的阿富汗人和他們的家庭成員，這些阿富汗人多半是醫療人員、工程師、翻譯、2001至2014年曾協助駐阿富汗韓軍的人，或者是曾參與2010至2014年重建任務的人員。總計380人，預計南韓軍事運輸機將會載著他們於26日抵達仁川國際機場。崔鍾文強調，「他們進入（南韓）國內，並非以阿富汗難民的身份，而是以特別功勞者的身分進入我國。」這群人都曾在南韓駐阿富汗大使館、韓國國際協力團（KOICA）、巴格蘭韓國醫院、巴格蘭職業訓練所等地工作過，此行動亦是韓國首次以人道救援立場，向紛爭地區執行大規模的救援行動。
雖然這些阿富汗人都是「特別功勞者」，但朝野對於是否收容普通難民亦有所討論。主張擴大接納難民的正義黨議員張惠英20日在社群網站上表示，韓國作為亞洲最先制定難民法的國家，應擔起收容難民的角色，「作為國際社會的一員，至少應收容有孕婦或兒童的家庭」。然而她的貼文底下卻有許多網友抨擊，有的網友認為難民入境可能引發犯罪，或認為韓國「經濟上沒有餘力再接收難民」，甚至開嗆：「要收你自己收。」當政府將收容「特別功勞者」消息傳出，民間出現反彈聲浪，政府商議這些阿富汗人將會先停留在鎮川郡6周，目前給予短期簽證，之後視情況轉為長期，也有在考慮給予永久居住權。
韓國早在2013年就通過難民法，但韓國就業市場競爭相當激烈，讓韓國人民對於難民多抱持負面態度。原本有意將日本和韓國作為最大的收容難民海外基地，但如今美方已無法作此打算。根據《路透社》報導，一名消息人士說，美國官員「似乎已經想到更好的地點，並出於後勤與地理等理由，決定把兩國移出清單」。由於事涉敏感，消息人士不願具名。此人還說，美方最初提及運用駐韓基地的想法時，韓國政府給予正面回覆。
而我國並沒有難民法，也沒有多做收容難民的討論，如果有的話極有可能陷入相似於韓國的朝野兩派膠著。撤僑行動方面，外交部則早在17日就發出聲明，表示阿富汗境內目前無台灣人，呼籲國人未來應避免前往阿富汗。外交部指出，台灣在阿富汗未設立代表機構，是由駐沙烏地阿拉伯代表處兼轄相關事務；根據駐處掌握資訊顯示，阿富汗境內目前並無台商、僑胞或留學生旅居阿富汗。
目前喀布爾國際機場擠滿上千多人，試圖逃離塔利班接掌後的阿富汗。而各國政府正陸續完成撤僑，塔利班發言人接受外國媒體訪問，表示這些以美國為首撤出的外國人士告訴他們，預計在8月31日前完成。
如對阿富汗系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《日本開第一槍！亞洲各國派專機赴阿富汗撤僑》以利了解。
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