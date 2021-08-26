深化購物生態圈 　Yahoo奇摩佈局三大全新服務

疫情加速消費者生活型態改變、品牌/零售商家積極擁抱電商，為打造更優質的購物環境與服務體驗，Yahoo奇摩今（8/25）宣布佈局三大全新服務深化購物生態圈！





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Verizon Media台灣董事總經理暨台灣電商與區域產品事業群副總裁林振德表示：「Yahoo奇摩結合旗下內容、購物與會員優勢，延續『整合』、『開放』及『體驗升級』三大發展策略，深化佈局Yahoo奇摩購物生態圈。除打通旗下電商三平台App，透過流量互導凝聚動能，最高推升導流業績平均週成長達6成；更攜手飛比價格開創電商新體驗，將海納全台上億網購商品比價資料，逐步導入Yahoo奇摩拍賣『跨網搜尋比價』服務，未來也將透過AI與個人化技術動態推遞商品優惠；此外，更推出連結媒體平台、電商解決方案以及會員經營的全新服務「Yahoo粉絲通」，提供面向消費者的會員經營解決方案，協助合作夥伴擴大觸及更多潛在消費者並深化會員經營，翻轉業務成效。透過此三大全新服務，有望為今年下半年挹注強勁動能！」





整合電商服務 1鍵切換3倍樂購帶動業績增6成！





Yahoo奇摩2021年4月首波打通Yahoo奇摩拍賣及Yahoo奇摩超級商城App，7月再整合串連Yahoo奇摩購物中心App，消費者僅需下載/使用Yahoo奇摩拍賣、超級商城、購物中心任一App，即可透過一鍵快速切換，無縫串連其他平台，享受三倍樂購的消費體驗！透過三電商App整合，除提供消費者更便利的一站式購物場景外，也凝聚平台動能產生縱效；觀察發現Yahoo奇摩拍賣擁有龐大流量基礎，而Yahoo奇摩購物中心消費含金量高，三電商App打通後，流量互導轉化成效顯著，上線後最高推升導流業績平均週成長達6成。





▲ Yahoo奇摩會員經營解決方案「Yahoo粉絲通」新登場0元啟用，近200大合作夥伴搶先體驗！（圖／品牌提供）

根據資策會2020年報告指出 ：超過一半(53%)消費者尋找產品資訊首選購物網站，同時去年比價引擎已超過社群網站成為第三大獲取商品資訊管道、僅次於搜尋平台，顯見跨網搜尋比價已成消費者網購必經之路。為協助消費者快速搜尋商品、縮短反覆比價時間，Yahoo奇摩拍賣宣布與全台領先的比價網站「飛比價格」異業結盟，首創電商新嘗試，整合全台上億跨網商品比價資料，即日起將逐步導入Yahoo奇摩拍賣App，提供單一購物平台跨網比價服務！藉由內建比價引擎結合Yahoo奇摩熱銷推薦，串連消費者旅程中搜尋、比價與購物行為，消弭購物斷點！未來也將透過大數據精準分析，結合透過AI、行銷科技 (Martech)與個人化技術即時推遞動態優惠，讓消費者商品輕鬆查、比價購買一站完成。





電商即時通體驗升級 全新會員經營解決方案





觀察到品牌商家獲取流量成本不斷提高，同時也需更多元的接觸點與消費者直接產生連結，即時掌握消費者回饋與需求；Yahoo奇摩瞄準品牌商家經營痛點，奠基在電商即時通的基礎上，延展推出連結媒體平台、電商解決方案以及會員經營的全新服務，並藉由Yahoo奇摩App百萬活躍用戶優勢，打造「Yahoo粉絲通」會員經營解決方案。透過「Yahoo粉絲通」與Yahoo奇摩生態圈合作夥伴共享流量與數據、協助擴大流量開口與觸及外，並累積私域流量匯聚粉絲，深化經營會員、助攻流量變現。



