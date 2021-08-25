中市府將投入逾5千萬振興觀光　助業者度難關

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市長盧秀燕今（25）日在觀旅局長韓育琪、衛生局副局長陳南松、月眉國際開發股份有限公司董事長陳志鴻陪同下，訪視麗寶樂園福容大飯店防疫整備措施，同時關心旅宿業現況與復甦情形。她表示，台灣疫情警戒已從三級降為二級，不少場域陸續解封，人潮也陸續回流，觀光旅宿業者非常辛苦，市府將進行紓困及振興經濟，陸續投入4400萬元協助紓困振興及採購防疫物資等，加上先前的旅宿業蓄積能量計劃，累計超過5000萬元預算，協助業者度過難關。
盧秀燕說，第二波追加預算昨日已通過市政會議，將送台中市議會審議，祭出包括旅宿業者防疫補貼、觀光旅遊業者結合台中境內商店或旅遊特色製作套裝行程，透過業者與店家結合方式，大量引客；第三波則待中央發放振興券後，台中預計推出加碼方案，鼓勵民眾將振興券用在台中市，市府將等中央的相關發放期程、金額公布後一起公布，請民眾拭目以待。
盧秀燕提到，今日她看到許多縣市民眾把握暑假最後幾天，攜家帶眷來台中旅遊，飯店業者落實防疫措施，在大廳入口及各室內場域皆需實聯制，尤其福容飯店為國內大型旅宿業，均有嚴格訂定防疫SOP，她要給予業者肯定。
月眉國際開發股份有限公司董事長陳志鴻說，麗寶福容飯店落實安心旅宿作為，除向旅客揭露「安心旅宿」認證標章及防疫作為外，民眾下車後由服務人員進行手部消毒、進入飯店大門進行量測體溫及1922實聯制、接待櫃台設置透明隔板；另外，服務人員皆佩戴口罩或面罩，並加強客房消毒區域等，落實「安心旅宿」規範。
觀旅局說，新冠疫情警戒雖降至二級，但市府防疫不鬆懈，除持續關心旅宿業者防疫措施外，也鼓勵並輔導旅宿業者取得「安心旅宿」認證標章，只要旅宿業者依照市府防疫SOP做好公共場域、房務及餐飲等各項防疫工作，經市府審核通過即核發認證標章，自去年3月至今已有300多家獲得認證，觀旅局也不定期前往查察，為旅客健康與安全把關。
觀旅局表示，疫情重創全台觀光旅宿等各行百業，觀旅局今年第四季將規劃引客活動，盤點台中優質景點並串聯具有潛力的必吃、必喝、必玩、必買等遊憩體驗，透過旅行業者整合在地觀光相關產業包裝套裝遊程，搭配團體與自由行遊客補貼計畫，吸引民眾留宿並帶動觀光旅宿與相關消費。