名家論壇》朱駿／九二共識已成國民黨兩岸路線的最大負債

國民黨主席9月改選，兩岸關係成為熱議話題，8月12日領表正式起跑，江啟臣承諾競選期間要請假，11日的中常會成為選舉落幕前最後一次由江主持的中常會，他藉此機會提出新的兩岸論述，主張重建「憲法九二」的互信，回到「不統、不獨、不武」的和平路線，推動「以人為本」的兩岸關係。





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所謂的「憲法九二」其實就是去年9月6日由江啟臣主導發布的「基於中華民國憲法的九二共識」的縮寫，不算新，「不統、不獨、不武」更是老掉牙了，「以人為本」倒是第一次見到，但江啟臣沒有論述。針對江的發言，朱立倫也以「九二共識，一中各表」回應。一日之間，「九二共識」又成熱門話題。近日又有請馬英九出任國民黨岸特使之議。





民進黨對「九二」過敏





不管國民黨說什麼，一聽到「九二」，民進黨就特別敏感，毛就會豎起來，忍不住抓住機會修理國民黨，藉機抹紅，明示或暗示，教育或提醒人民，國民黨有已被中共制約的嫌疑，以求鞏固自己的在兩岸關係上在台灣內部的戰果。





8月12日陸委會副主委邱垂正針對國民黨兩位主席候選人的發言表示，「不論是『九二共識』或『憲法九二』主張，在北京的定義下，都只剩下他們一個中國的原則，沒有中華民國台灣生存的空間，台灣民意也沒有接受」，並且嘲諷「當中共昨日一出題目，朱立倫和江啟臣兩位國民黨高層立即以九二共識乖乖作答」。這其實是明白指控，國民黨已成中共的應聲蟲或在台灣的內應。





國民黨大陸事務部主任左正東基於職責，必須回應反擊民進黨，直接反向質問，「九二共識可以簡化為一個中國原則嗎？」並指出，「其實中國大陸官方的說法，近來多把一個中國原則和九二共識分開來說，對於九二共識的表述，也把當初海基會所提兩岸雙方『對於一個中國的涵義，認知各有不同』一併陳述。」接著指責陸委會「對此視而不見，只說九二共識在北京的定義裡，只剩他們的一個中國原則，這明擺是睜眼說瞎話。」





民進黨向來善於顛倒黑白，編織謊言，以假亂真，敢說瞎話，這一點兒都不假，但在「九二共識」的議題上，國民黨的任何辯駁都蒼白無力，站不住腳，無法服人，只會更加坐實民進黨的指控，為自己招惹更多的笑話，包括左正東這次所反駁的說法亦然。





中共表述版本有過至少兩次改變





2017年十九大的報告上的句子有「堅持一個中國原則和『九二共識』」與「體現一個中國原則的『九二共識』明確界定了兩岸關係的根本性質」，第一次出現了以「一個中國原則」為「九二共識」限制條件的表述方式，這與之前中共的標準表述內容不一致，明顯是為否定「一中各表」而發。





在2018年12月26日國台辦例行新聞發佈會上，記者針對台灣方面陸委會質疑『九二共識』一事提問，國台辦發言人馬曉光明白表示，「1992年11月，海協會和台海基會受權達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是『九二共識』，這是經過兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂『政治前提』。」馬所說的兩岸「各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」才是中共官方歷來標準的版本。十九大報告變動了一次。





馬曉光的話才說完沒幾天，2019年1月2日習近平採用「『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的『九二共識』」的表述方式，增添了「共同努力謀求國家統一」，明顯又再變動了一次。





雖然在今年的7月1日，習近平再用「要堅持一個中國原則和『九二共識』」，但他在2019年1月2日的版本已經取代了中共官方之前對「九二共識」的定義，一個「和」與「的」的差別實在無關宏旨，有人小題大作，從蚊子生大象（德國諺語），根本沒搞清楚事物之本質。





「九二共識」好像成了國民黨的鴉片





無論如何，「九二共識」在中共一方有不同的表述方式，內容寬窄亦含當然有差異，已是鐵證如山，差之毫釐，謬以千里。國民黨自己針對九二共識也有了不同說法，每一種說法和中共的每一種版本都不一致。請問，這麼多版本還堅持有共識，這是那個星球的語言可以這樣說？國民黨還屢屢站出來高舉「九二共識」，如何能說服台灣的老百姓，怎麼能不自己打臉，而且奉送棍子給民進黨打敲打自己？這只要常識就可判斷。





國民黨若真堅持要用「九二共識」，當今只能以習近平2019年的版本為準。試問，願不願、能不能、為何不敢明白接受「海峽兩岸同屬一個中國」的事實？這與美國與歐盟的「一個中國政策」有相通之處，可為自己的擋箭牌，中共不能拒絕，又能拋掉「九二共識」四字的糾纏，應以「一個中國，事實表述」（說好一個中國過去到現在的故事，並提出未來的願景），論述一個中國不是中華人民共和國，奪回兩岸論述權。如果不敢，還談什麼「九二共識」？不是自己開自己的大玩笑嗎？





「九二共識」好像是國民黨已經吸上癮的鴉片，只覺得吸了它自己覺得爽，不覺得對自己不好，不知道這東西吸久了會要命的。這就是國民黨的神經與智慧的水平，哀莫大於腦死。





馬路線早該退場，續抱必傷更重





江啟臣日前提出，若連任將請馬英九出任領袖級特使，代表國民黨全面推動兩岸交流。朱立倫日也急忙透露，馬英九是兩岸溝通的資深前輩，可以扮演重要的角色，他可能會請馬英九在兩岸政策上扮演關鍵性的角色。





如果大家不相信事實，那就會活在錯誤意識之中，錯誤意識一定會引導出錯誤的實踐，失敗的機率很高，這是常識，不是大學問。





馬英九的兩岸路線在他未卸任前就已經失敗，之後迄今的5年多依然未能改變這一事實。馬一直不敢面對自己失敗的事實與現實，遑論承認錯誤，因為他始終妄想緊緊私屬個人的歷史定位，不顧國民黨的歷史命脈。





如果再用馬英九當兩岸的窗口，以馬的個性，一定是延續失敗路線，以彰顯自己有政治遺產，妄想以此做為自己的歷史定位，都是虛幻的自欺不足以欺人，這只會犧牲國民黨的命脈。





對國民黨最有利的就是馬英九承認錯誤，從此深退自省，不要再干擾兩岸路線。若是做不到這一點，還會繼續吃大苦頭。不要不信邪！











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