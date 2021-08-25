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米其林最大贏家！君品「頤宮」摘三星、服務大獎

▲米其林最大贏家！君品「頤宮」摘三星、服務大獎。（圖／業者提供）
▲米其林最大贏家！君品「頤宮」摘三星、服務大獎。（圖／業者提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-25 16:16:12｜2021-08-25 16:18:29

2021《米其林指南》今（25）天公布入選名單，其中君品酒店頤宮中餐廳，再度獲得米其林三星的肯定，連續第四年獲得米其林指南三星推薦。 

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頤宮中餐廳廚藝團隊，由雙行政主廚陳偉強與陳泰榮掌廚，主廚在獲知蟬聯三星米其林評鑑餐廳後也紛紛發表感言，表示「能獲得米其林三星的肯定，首先最感謝的是團隊裡一起打拼的廚師和服務同仁，每天團隊內每一位廚師無不全神貫注，堅持將最好的料理出品給客人」。

▲君品酒店頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、陳泰榮合影（圖／業者提供）
▲君品酒店頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、陳泰榮合影（圖／業者提供）
除此之外，頤宮中餐廳外場服務經理歐宛臻也榮獲今年度新增的「米其林指南服務大獎」，她開心地表示「非常榮幸能夠獲得這個獎項，也要感謝整個頤宮團隊，因為有大家一起奮鬥努力，頤宮才能提供這麼精緻細膩的服務給客人，頤宮的所有同仁將會本著初衷持續將最好的餐飲體驗傳達給大家，用心款待、堅持下去。」

▲頤宮中餐廳外場經理歐宛臻。(圖／業者提供)
▲頤宮中餐廳外場經理歐宛臻。(圖／業者提供)
君品酒店總經理張倚蘭也表示，連續四年獲得米其林三星，這是對頤宮中餐廳整個團隊的肯定，以及再次證明台灣有著和世界接軌的頂尖餐飲實力，雖然今年因為疫情的影響，頤宮自5月開始，暫停營業了兩個多月，但仍透過外送外帶的服務，繼續提供美味的料理與服務，現在隨著疫情的減緩，頤宮也正式重新開始營業。

【主廚簡歷】

姓名: 陳偉強

職稱: 頤宮中餐廳行政主廚   專長料理: 大中華料理

資歷 :  君品酒店、台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、龍都酒樓

廚藝經驗至今超過35年的陳偉強主廚，除了道地傳統廣東料理外，也運用創意將中國各大菜系分別融和創新，在飲食上做最突破與完美的詮釋。


姓名: 陳泰榮

職稱: 頤宮中餐廳行政主廚

專長料理: 廣東傳統菜

資歷 : 君品酒店、台北寒舍艾美酒店、喜來登飯店

擁有超過30年中式料理的廚藝經驗，擅長烹調粵式傳統菜，延續老菜的風味，並以西式擺盤將傳統菜擺出華美風格。

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