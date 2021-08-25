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楊麗珍醫師指出，坊間有許多關於預防與治療香港腳的說法，有些是正確觀念，但也有很多是錯誤的治療偏方，例如穿襪子悶住容易得香港腳、共穿鞋襪容易得香港腳、易流腳汗者容易得香港腳、襪子應該要和家人衣物分開洗等，這些都是正確的觀念；反之，泡熱水、擦醋、擦凡士林、擦啤酒、鹽巴水、牙膏、老薑等網路上流傳的治療偏方，這些不僅無效，甚至可能使症狀更嚴重。
用這些方法治療香港腳 當心患部更嚴重
楊麗珍醫師說明，將患部浸泡於溫熱的水中，想藉熱水達到殺菌效果，事實上，黴菌十分耐熱，即使泡湯溫度達到45℃，也不足以殺死黴菌，反而可能使症狀加重；擦醋治療，則會造成患部脫皮，增加糜爛型足癬的風險，嚴重甚至可能導致蜂窩性組織炎；而凡士林適用於冬季乾燥症，若是塗抹於患部，反而提供一個適合黴菌滋長的環境，因此也不建議使用。
至於酒、鹽水、老薑、茶樹精油等，都沒有經過科學證實可以治療香港腳，勿隨意聽信偏方，以免造成病情延誤，甚至可能損害身體健康。
諮詢專業醫藥人員 依醫囑或藥品仿單正確使用
治療香港腳，建議先由醫師診斷，並依照醫囑進行治療。食藥署提醒，若自行至社區藥局購買治療香港腳之指示藥品，需先諮詢專業的醫藥人員，並依照藥品仿單（說明書）正確使用，才能早日獲得健康，千萬不要盲目聽信偏方，小則延誤病情，大則傷身。
資料來源：健康醫療網 香港腳泡熱水、擦凡士林能緩解？ 皮膚科醫師破解迷思
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