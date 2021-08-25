氣爆案查無不法簽結　陳其邁：終還公務同仁公道

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陳其邁說，有關氣爆在地檢署偵查已經有一段很長的時間，其中更有許多市府公務同仁多年深陷紛擾、十分委屈，也還給市府同仁一個公道，我也相信這件事其實已經告一段落；陳其邁也呼籲，在查無犯罪事實簽結後，同仁終於可以安心放手推動市政，不負市民所託。
陳其邁強調，未來在氣爆的重建，不管是之前的紓困或者是救助，到之後復建的工作其實還是非常漫長，市政府也用公開透明的方式，一方面，在市府、議會的一個雙重監督之下，希望說能夠把善款用在這些需要幫助復健、重建等這些家屬也好，或者是比較需要幫助的、受傷的市民身上，一定會讓錢能夠用在應該用的部分。
國民黨議員陳麗娜則說，這次簽結的「公共藝術」、「委外律師費」兩案，是由行政院法務部地檢署調查辦理，查無犯罪事實只代表充滿法律背景的陳菊團隊辦事嚴謹，並不代表他們真的清白；但高雄市政府法制局則說明，有關高雄市議會石化氣爆調查專案小組調查氣爆善款運用情形，包括氣爆紀念裝置藝術、法律服務費用等案，經過韓前市府移送高雄地檢署偵辦，業經高雄地檢署以查無犯罪事實，已簽結在案，另監察院調查部分，監察院亦已同意結案，足見高雄市政府對氣爆善款之運用，完全公開透明，並無存有任何所稱之弊案。