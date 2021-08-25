氣爆案查無不法簽結　陳其邁：終還公務同仁公道

在市府及議會的一個雙重監督之下，希望說能夠把善款用在這些需要幫助復健、重建的市民身上。

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▲陳其邁表示，所幸司法終還全體市府公務同仁公道，也還前市長陳菊清白。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.25）

有關氣爆在地檢署偵查已經有一段很長的時間，

也還給市府同仁一個公道，我也相信這件事其實已經告一段落

陳其邁強調，未來在氣爆的重建，不管是之前的紓困或者是救助，到之後復建的工作其實還是非常漫長，市政府也用公開透明的方式，一方面，在市府、議會的一個雙重監督之下，希望說能夠把善款用在這些需要幫助復健、重建等這些家屬也好，或者是比較需要幫助的、受傷的市民身上，一定會讓錢能夠用在應該用的部分。