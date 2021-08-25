他撞臉「臉蛋天才」車銀優！身分遭起底　竟是急診醫生

實境選秀節目《Be the ONE：A級戰場》為打造台灣新一代大勢男團，從海選中挑出30位極具潛力的素人練習生成為「玩家」，透過實境生存遊戲，最終選出5位積分最高的男孩組團出道，由炎亞綸擔任「遊戲經理人」，首集邀來男團5566隊長孫協志、金曲歌王李玖哲擔任嘉賓。此外，其中一位練習生撞臉「臉蛋天才」車銀優，而他的身分也遭起底，竟是急診醫生。

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《Be the ONE：A級戰場》30男孩在節目中展露個人態度和風格，秉持著「Open Possible能所不能」精神，帶著超強自信上台，首集也一次曝光多位身上自帶亮點的玩家，包含「國民姊夫」EXILE AKIRA經紀公司放浪一族台灣舞蹈培訓團體「MAGMA」的19歲成員劉凱杰，還有一位長相神似韓星車銀優的「三高」玩家林品安，他私下工作是急診醫師，表示參賽原因是因為：「每個男生都有一個男團夢！」

▲急診醫師林品安撞臉「臉蛋天才」車銀優。（圖／火星多媒體有限公司提供）

此外，李玖哲日前在第32屆金曲獎展現超強唱功，被網友狂讚彷彿「吞CD」，登上熱搜，他親自在節目中指點玩家歌唱技巧，他也提醒大家，現在男團成員歌聲也會被觀眾嚴格檢驗，不像過去只要有顏值、會跳舞即可，讓曾是男團成員的炎亞綸笑喊：「咦，你這是在說誰？」讓李玖哲趕緊解釋：「不在這裡啦！」