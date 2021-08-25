雪梨單日確診又創新高　醫療系統更趨緊繃

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新南威爾斯州首席醫官項特（Kerry Chant）表示：「這凸顯…關鍵在疫苗接種這個事實。我們必須提高疫苗覆蓋率。」
澳洲努力控制第3波疫情之際，2500萬人口有超過一半處於封城狀態，包括兩座最大城市雪梨和墨爾本，原本緩慢的疫苗接種也在加快腳步。
目前澳洲16歲以上人口已有約31%完整接種疫苗，54%至少接種1劑。
新州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在新州首府雪梨告訴記者：「我們早已強調往後最重要的數字就是接種率，現在依然如此。」
她說：「當大部分案例、80%案例都出自同一個地區時，部分醫院網絡無疑承受著重大壓力。」她指的是雪梨西南郊區染疫人數眾多。
由於雪梨單日確診人數居高不下，一些州建議延後解封，但聯邦政府敦促各州堅守上月達成共識的4階段全國解封計畫。
澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）今天警告各州領袖，全國疫苗接種率達到70-80%之後，目前的緊急經濟援助可能退場，即便各州和領地決定維持邊界管控。
而在維多利亞州，新增病例連兩天減少，從前一天的50例降至45例。
儘管近來Delta變種病毒疫情爆發，澳洲確診人數相對仍低，累計4萬6600多人感染、986人染疫病逝。死亡率較去年減緩，但最近這一波疫情的病逝人數已增至76人。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1100825