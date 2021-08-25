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雪梨單日確診又創新高　醫療系統更趨緊繃

▲澳洲雪梨COVID-19單日確診病例今天又創下新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲雪梨COVID-19單日確診病例今天又創下新高。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-25 18:59:02

（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲雪梨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診病例今天又創下新高，部分衛生系統承受「龐大壓力」，官員敦促提高疫苗接種率，以壓低住院率。

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在Delta變種病毒肆虐下，新南威爾斯州封城兩個月仍無法阻止疫情擴散，今天新增919例。目前共有113人在加護病房救治，其中98人沒有接種疫苗。

新南威爾斯州首席醫官項特（Kerry Chant）表示：「這凸顯…關鍵在疫苗接種這個事實。我們必須提高疫苗覆蓋率。」

澳洲努力控制第3波疫情之際，2500萬人口有超過一半處於封城狀態，包括兩座最大城市雪梨和墨爾本，原本緩慢的疫苗接種也在加快腳步。

目前澳洲16歲以上人口已有約31%完整接種疫苗，54%至少接種1劑。

新州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在新州首府雪梨告訴記者：「我們早已強調往後最重要的數字就是接種率，現在依然如此。」

她說：「當大部分案例、80%案例都出自同一個地區時，部分醫院網絡無疑承受著重大壓力。」她指的是雪梨西南郊區染疫人數眾多。

由於雪梨單日確診人數居高不下，一些州建議延後解封，但聯邦政府敦促各州堅守上月達成共識的4階段全國解封計畫。

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）今天警告各州領袖，全國疫苗接種率達到70-80%之後，目前的緊急經濟援助可能退場，即便各州和領地決定維持邊界管控。

而在維多利亞州，新增病例連兩天減少，從前一天的50例降至45例。

儘管近來Delta變種病毒疫情爆發，澳洲確診人數相對仍低，累計4萬6600多人感染、986人染疫病逝。死亡率較去年減緩，但最近這一波疫情的病逝人數已增至76人。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1100825

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