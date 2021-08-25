T1／楊承翰加盟台中太陽　黃萬隆讚：陳信安後第2人

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球齡不長的楊承翰靠著勁爆體能獲得關注，在高二、高三幫助松山高中達成HBL二連霸佳績。進入輔仁大學後，他依舊以優異的制空能力，更伴隨衝鋒陷陣的破壞力，成為場上不可忽視的利刃。今年要升大四的楊承翰提前投入職業戰場，最終在T1聯盟選秀會上第二輪獲得臺中太陽指名，今（25）日正式加盟。
楊承翰在松山的恩師黃萬隆說：「很感謝T1聯盟跟臺中太陽，讓楊承翰有這個機會能挑戰更高層級的舞台。」黃萬隆指出，楊承翰是松山高中籃球隊成立28年以來，除了陳信安以外，唯一能夠隔扣的球員，「他的身體素質、彈跳與延展性非常有天分！」
黃萬隆更說，楊承翰是近年來繼劉錚後，少數很會「飛」的2、3號，是相當難能可貴的鋒線球員，「楊承翰現在需要的就是比賽經驗，他的對抗性與判讀比賽能力可以更加強，我相信在臺中太陽的系統下，他將可成為更好的球員。」
楊承翰也堅定地表示，「已經準備好要迎接職業了！」他更早早為自己擬定計畫，想從前鋒轉為後衛，盼能發揮更多優勢，也期待展現更多企圖心與侵略性，繼續在球場上飛躍。
楊承翰說：「雖然我球齡相對較短，但我努力加倍練習，不希望浪費自己的身體素質，而且既然選擇了職業這條路，就要拚下去！」除了期待為臺中太陽帶來全方位數據，更要將拿手的華麗球風獻給球迷。