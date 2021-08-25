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快載雲端發票App！下半年獎金增　加碼10萬組800元專屬獎

▲財政部25四宣布下半年將增開雲端發票獎，800元每期增10萬組、獎額高達6.42億。（示意圖／記者顏真真攝）
▲財政部25四宣布下半年將增開雲端發票獎，800元每期增10萬組、獎額高達6.42億。（示意圖／記者顏真真攝）

記者林莞茜／綜合報導

2021-08-25 16:49:23

加碼增開雲段發票獎！財政部今（25）日表示，為鼓勵民眾使用「財政部統一發票兌獎APP」P申請手機條碼儲存發票、載具歸戶及設定帳戶領獎，以節省兌獎手續費支出，宣布今年下半年統一發票，將增開雲端發票專屬800元獎項10萬組，每期雲端發票專屬獎計開出111萬6030組，獎額高達6.42億元。

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財政部今日與財金資訊股份有限公司於共同舉辦「雲端發票『集』速挑戰」網路活動啟動記者會，會上宣布，為節省兌獎手續費支出，將增加給獎獎金來回饋消費者，於今年下半年的7-8月期、9-10月期及11-12月期統一發票增開雲端發票專屬800元獎10萬組。

財政部表示，為提升民眾索取雲端發票意願，已自今年1-2月期起雲端發票專屬百萬元奬由15組增為30組、專屬2000元獎由1萬5000組增為1萬6000組、專屬500元獎自3-4月期起由60萬組增為100萬組，相較去年每期大幅增加40萬1015組，全年共增加200萬6090組。

在經過財政部衡酌今年統一發票給獎經費執行情形後，規劃今年下半年各期統一發票開獎組數，除維持現行特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組、增開六獎1組、雲端發票專屬100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組及500元獎100萬組，以及雲端發票專屬800元獎10萬組。

財政部進一步說明，為使雲端發票融入民眾消費習慣，積極推廣以手機條碼作為索取雲端發票共通性載具，在2019年1月1日推出兌獎APP後，目前已超過340萬人次下載，提供24小時線上領獎服務，讓民眾從消費索取發票到發票儲存、歸戶、捐贈及兌領獎全程無紙化，而且只要完成金融機構帳戶設定，獎金就能自動匯入指定帳戶。

財政部希望透過這次「雲端發票『集』速挑戰」網路活動，加強宣導民眾購物消費時以兌獎APP儲存雲端發票並設定帳戶領獎，活動期間從今日啟動後持續至明年3月31日，共有4波抽獎活動，總獎金高達230萬元，獎額超過1.8萬個，最大獎是價值70萬元的汽車一台。

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