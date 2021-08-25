快載雲端發票App！下半年獎金增　加碼10萬組800元專屬獎

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財政部表示，為提升民眾索取雲端發票意願，已自今年1-2月期起雲端發票專屬百萬元奬由15組增為30組、專屬2000元獎由1萬5000組增為1萬6000組、專屬500元獎自3-4月期起由60萬組增為100萬組，相較去年每期大幅增加40萬1015組，全年共增加200萬6090組。
在經過財政部衡酌今年統一發票給獎經費執行情形後，規劃今年下半年各期統一發票開獎組數，除維持現行特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組、增開六獎1組、雲端發票專屬100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組及500元獎100萬組，以及雲端發票專屬800元獎10萬組。
財政部進一步說明，為使雲端發票融入民眾消費習慣，積極推廣以手機條碼作為索取雲端發票共通性載具，在2019年1月1日推出兌獎APP後，目前已超過340萬人次下載，提供24小時線上領獎服務，讓民眾從消費索取發票到發票儲存、歸戶、捐贈及兌領獎全程無紙化，而且只要完成金融機構帳戶設定，獎金就能自動匯入指定帳戶。
財政部希望透過這次「雲端發票『集』速挑戰」網路活動，加強宣導民眾購物消費時以兌獎APP儲存雲端發票並設定帳戶領獎，活動期間從今日啟動後持續至明年3月31日，共有4波抽獎活動，總獎金高達230萬元，獎額超過1.8萬個，最大獎是價值70萬元的汽車一台。