祈求平安　中油煉製事業部辦中元普渡祈安法會

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台灣中油公司煉製事業部中元普渡祈安法會，是由該事業部副執行長辛繼勤、曾繁鑫共同主持，有高雄廠廠長楊進國、煉製事業部行政室主任胡漢鯤、工安室主任李榮源、多角化事業處處長李萍芳、環保室主任祈蘊華、大林石化品儲運中心主任潘昇煒、台北總公司工安處副處長鍾茂川、行政室副主任林麗玲、公關組經理顏清瑞、行政室專案劉麗玟、綠能所副所長曾裕峰、興工處督導莊志煒、石油工會第一分會常務理事吳明發及員工眷屬與會。
中元普渡祈安法會，在佛光山寺主法和尚慧澄法師及5位法師的引領下，虔誠持誦大悲咒及阿彌陀佛經，與會人員一同虔誠敬拜，焚香頂禮，祈求平安順福，功德圓滿。
中油公司煉製事業部副執行長曾繁鑫表示，由於全台仍在疫情二級警戒狀態，此次中元普渡祈安法會除了控管參加人數外，現場位置安排也保持人與人間的社交距離，法會會場設有往生壇(超渡壇)、焦面壇(普施壇)，敬備鮮花、素果、米糧、罐頭、素粽、糕點等祭品，供奉三界眾生離苦得樂，共沐佛恩。
曾繁鑫強調，他除嚴格要求員工落實工安、環保標準作業程序外，並透過舉辦法會，安定員工內心，也間接加強工廠操作安全，因此，每年都會舉辦祈安法會，祈求公司營運順利、工廠操作平安，並祝禱透過法會福蔭鄉里，地方安定祥和。
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