力拚反萊豬公投年底過關 藍828召民眾民進黨旁嗆聲
國民黨領銜提出的反萊豬、公投綁大選公投，延後至12月18日舉行投票。力拼公投案順利通過，國民黨規劃8月28日在民進黨中央黨部旁的希望廣場，舉辦「1218再出發」活動，向民進黨政府嗆聲，並呼籲民眾1218出來投票。
記者余祥／台北報導
2021-08-25 16:56:22｜2021-08-25 16:56:54
由國民黨主席江啟臣與立委林為洲領銜推動的還我公投及反萊豬兩公投案，是國民黨下半年的宣傳重點，日前因應疫情相關宣講活動全數停擺，近日疫情趨緩，才重啟公投戰場。
江啟程日前也承諾若連任主席，兩公投案不過關，他就請辭下台。
文傳會主委王育敏表示，國民黨近期積極下鄉宣講1218公投案，但發現仍有不少支持者並不清楚公投時間已經有變化，所以特別在828原本的投票日當天規劃活動，屆時會邀請領銜人林為洲與江啟臣到場，也會邀請黨主席候選人，一起呼籲民眾1218上街投票。
國民黨已經準備好不少文宣品，像是豬肉乾、扇子、反萊豬小車道具、台灣豬起義撲滿等，都會換上新裝變身「1218再出發」的新文宣樣式，還有革實院長羅智強日前的大型宣傳卡車，屆時都會到場共襄盛舉。