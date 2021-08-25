確診數再+0　北市擴大開放場館、運動項目

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，防疫指揮中心今（25）日也宣布，全台確診數睽違已久「+0」。而台北市方面則是連續數日確診數+0，台北市長柯文哲下午召開防疫記者會時，也公布台北市內場館以及運動項目擴大開放，其中台北市立動物園也增加熊貓館、無尾熊館及企鵝館等展館開放；也因應民眾需求，規劃戶外用餐區。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長蔡炳坤表示，台北市立動物園從28日起，增加開放熊貓館1樓、無尾熊館1樓、企鵝館以及昆蟲館。此外因應需求，動物園內也將規劃戶外用餐區，入座採取梅花做的方式，並且維持1.5公尺社交距離，桌面也會裝設塑膠隔板。此外動物園仍舊維持預約制的方式，入園人數每日上限為6000人，入園仍要進行實聯制，並且管制人流。





此外台北市內的各個市立圖書館，28日起也重新開放自修室與電腦區，席位降載至原本的50%，入館總人流也維持降載至40%，幼兒使用區與密閉的活動空間仍舊暫停開放。而社區大學與樂齡中心，9月1日起也將重新開放，其中社區大學的教職員若未施打疫苗，或者施打疫苗後尚未達14天，就要提供3天內的PCR陰性證明，並每3-7天既要進行定期快篩；樂齡中心則是與社區大學同樣標準，並額外增加「學員」也要施打過疫苗。





而原本禁止進行的籃球、手球、排球等運動活動，9月1日起也將解封開放。蔡炳坤強調，仍要維持1.5公尺的社交距離，體育場也要進行人流管制，每2.25平方公尺內最多1人，室內不得超過50人，室外不得多於100人等基本規範。



