美研究發現「超級抗體」SARS2-38　有效對抗已知變異株

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，變種病毒出現更讓世上各大廠牌的疫苗保護力受到挑戰。不過近來疫情再現曙光，美國聖路易斯華盛頓大學醫學院最新研究結果指出，有一種名為「SARS2-38」的超級抗體，不僅能夠中和所有已知的新冠病毒變異株，還能在低劑量的情況下發揮高度防護作用。





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美國聖路易斯華盛頓大學醫學院的研究團隊分析了43個樣本，比較防止感染新冠原始毒株的有效性，選出9個中和能力較強的抗體後，在囓齒動物身上進行測試，接著挑選出2個效果較好的抗體，最後發現「SARS2-38」的防護力最佳。





根據研究報告，「SARS2-38」抗體最大特色就是能夠附著在新冠病毒棘蛋白上，且幾乎不會受到突變的影響而改變，這意味著如果將來病毒出現更多變異，仍能保持防護效力。





研究團隊表示，「SARS2-38」對聯合療法研發帶來極大助力，將要思考如何把它與其他抗體結合使用，開創出對付變異病毒更有效的組合療法。





「SARS2-38」也能夠輕易對抗目前已知的所有變異株，包括4種高度關注的Alpha、Beta、Gamma、Delta病毒，2種需關注的kappa、Iota病毒，以及其他被視為潛在威脅的罕見變異株。





參與研究的戴蒙德教授（Michael Diamond）表示，「SARS2-38」抗體具有高度中和性以及廣泛中和性，意味著不但在低濃度下非常有效，也對所有變體都有效，對於抗體而言，是一種非常不尋常、非常理想的組合。





目前這篇研究結果刊登在學校的官網上。



