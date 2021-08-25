獨／為柯文哲打造「柯」流？韓國瑜親信黃文財加入民眾黨

由台北市長柯文哲領銜成立並擔任黨主席的台灣民眾黨，近日再度傳出有藍營人士加入。據《NOWnews今日新聞》獨家掌握的消息，過去曾經是前高雄市長韓國瑜的心腹幕僚、前高雄市輪船公司董事長黃文財，在8月初已加入民眾黨，並參與相關議題運作。





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據了解，身兼黨主席的柯文哲在8月初時，無預警通知黨內相關人士，表示黃文財會加入黨內運作。而目前黃文財也掛名在黨內的智庫單位，負責文宣以及媒體相關事務。知情人士透露，台北市政府、民眾黨中央及立法院黨團的三方會議，黃文財都會參與，偶爾也在會議上提出自己的意見。





知情人士指出，相當看重「聲量」的柯文哲，啟用黃文財的原因，恐怕是想模擬過去「韓流」興起的手法，重新帶動2014年曾興起的「柯流」，拉抬台灣民眾黨2022年地方選戰的聲勢外，也讓柯文哲能夠繼續更上一層樓，角逐2024年總統大位。





不過知情人士也憂心，「功利主義」的柯文哲雖然用人唯才，並不在意人的出身與背景，但頻頻啟用藍營背景的政治人物，再加上外界對黃文財的評價又相當兩極，恐怕會被貼上負面標籤。





針對黃文財加入民眾黨一事，民眾黨發言人蔡峻維受訪時證實表示，黃文財具有長期媒體經驗，是資深的新聞界前輩，近期確實有加入黨內相關會議、參與討論，未來將就其媒體專業，提供該黨相關協助。



