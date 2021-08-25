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內幕／柯韓同盟有譜？黃文財加入民眾黨緣由曝光

▲前高雄市長韓國瑜的好友兼親信黃文財加入台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，是否是未來「柯韓合作」的起手式？（圖／NOWnews資料照片）
▲前高雄市長韓國瑜的好友兼親信黃文財加入台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，是否是未來「柯韓合作」的起手式？（圖／NOWnews資料照片）

記者丁上程／台北報導

2021-08-25 17:43:12｜2021-08-25 17:44:13

據《NOWnews今日新聞》掌握的獨家消息，前高雄市長韓國瑜的好友及親信、前高雄市輪船公司董事長黃文財，已在8月初起加入民眾黨，並參與黨內相關事務運作。由於黃文財從韓國瑜在北農擔任總經理時，就一直是其身邊的重要幕僚，外界也好奇黃文財加入民眾黨運作，是否是未來「柯韓合作」的起手式？

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黃文財與韓國瑜的關係，要源自於大學時期，雙方已經有超過30年的交情。韓國瑜擔任北農總經理期間，黃就是韓的重要幕僚，直至2017年國民黨主席選舉，以及2018年高雄市長選舉，黃文財都參與其中。而黃文財過去還曾被名嘴爆料指出，韓國瑜妻子李佳芬認為他是「韓的狐群狗黨」，由此可知兩人交情深厚。

由於黃文財過去曾擔任媒體主管，因此對於相關議題操作與聲量帶動都相當有經驗。知情人士透露，過去韓國瑜擔任北農總經理期間，曾數度進入台北市議會備詢，而過程中諸如「禿子跟著月亮走」等妙語如珠，皆是黃文財幕後操盤的成果；而韓國瑜能夠引發「韓流」風潮，黃文財也被認為是幕後功臣之一。

據了解，促成黃文財加入民眾黨的緣由，是柯文哲與黃文財之間的共同友人引薦。由於黃文財在去年9月底辭去高雄輪船公司董事長一職以後，就一直沒有固定工作。黃的友人則主動向柯文哲推薦，認為可以借重其能力，而黃文財也認為柯文哲在2024年總統大選大有可為，因此雙方一拍即合，柯文哲隨即安排黃文財加入民眾黨運作。

知情人士透露，雖然黃文財過去是韓國瑜的親信，但對於黃加入民眾黨一事，韓國瑜僅僅是「知情」並且樂觀其成而已，引薦過程中並無任何參與。此外，柯韓兩人的關係一直都相當穩定，若柯文哲要聯絡韓國瑜也不須假他人之手，因此黃文財加入民眾黨運作，比較大的比重是看中黃的能力。

韓國瑜過去曾任北農總經理，算是柯文哲的下屬，兩人有共事之情。在韓國瑜崛起之後、屢屢爆發爭議，而柯文哲在受訪時曾多次稱讚韓國瑜，還指韓「比大家想像中還有料」，如今柯文哲延攬韓的親信黃文財入黨，未來柯韓是否有合作空間？引發外界關注。

針對黃文財加入民眾黨一事，民眾黨發言人蔡峻維受訪時證實表示，黃文財具有長期媒體經驗，是資深的新聞界前輩，近期確實有加入黨內相關會議、參與討論，未來將就其媒體專業，提供該黨相關協助。

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