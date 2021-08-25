內幕／柯韓同盟有譜？黃文財加入民眾黨緣由曝光

據《NOWnews今日新聞》掌握的獨家消息，前高雄市長韓國瑜的好友及親信、前高雄市輪船公司董事長黃文財，已在8月初起加入民眾黨，並參與黨內相關事務運作。由於黃文財從韓國瑜在北農擔任總經理時，就一直是其身邊的重要幕僚，外界也好奇黃文財加入民眾黨運作，是否是未來「柯韓合作」的起手式？





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黃文財與韓國瑜的關係，要源自於大學時期，雙方已經有超過30年的交情。韓國瑜擔任北農總經理期間，黃就是韓的重要幕僚，直至2017年國民黨主席選舉，以及2018年高雄市長選舉，黃文財都參與其中。而黃文財過去還曾被名嘴爆料指出，韓國瑜妻子李佳芬認為他是「韓的狐群狗黨」，由此可知兩人交情深厚。





由於黃文財過去曾擔任媒體主管，因此對於相關議題操作與聲量帶動都相當有經驗。知情人士透露，過去韓國瑜擔任北農總經理期間，曾數度進入台北市議會備詢，而過程中諸如「禿子跟著月亮走」等妙語如珠，皆是黃文財幕後操盤的成果；而韓國瑜能夠引發「韓流」風潮，黃文財也被認為是幕後功臣之一。





據了解，促成黃文財加入民眾黨的緣由，是柯文哲與黃文財之間的共同友人引薦。由於黃文財在去年9月底辭去高雄輪船公司董事長一職以後，就一直沒有固定工作。黃的友人則主動向柯文哲推薦，認為可以借重其能力，而黃文財也認為柯文哲在2024年總統大選大有可為，因此雙方一拍即合，柯文哲隨即安排黃文財加入民眾黨運作。





知情人士透露，雖然黃文財過去是韓國瑜的親信，但對於黃加入民眾黨一事，韓國瑜僅僅是「知情」並且樂觀其成而已，引薦過程中並無任何參與。此外，柯韓兩人的關係一直都相當穩定，若柯文哲要聯絡韓國瑜也不須假他人之手，因此黃文財加入民眾黨運作，比較大的比重是看中黃的能力。





韓國瑜過去曾任北農總經理，算是柯文哲的下屬，兩人有共事之情。在韓國瑜崛起之後、屢屢爆發爭議，而柯文哲在受訪時曾多次稱讚韓國瑜，還指韓「比大家想像中還有料」，如今柯文哲延攬韓的親信黃文財入黨，未來柯韓是否有合作空間？引發外界關注。





針對黃文財加入民眾黨一事，民眾黨發言人蔡峻維受訪時證實表示，黃文財具有長期媒體經驗，是資深的新聞界前輩，近期確實有加入黨內相關會議、參與討論，未來將就其媒體專業，提供該黨相關協助。



