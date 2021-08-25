創同期歷史新高　科技產業園區營運「疫」外報喜

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經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕表示，該管理處所轄科技產業園區，是我國半導體封測、顯示器、光學、電子與數位內容等產業群聚重鎮，近年來因疫情影響，加速新興科技擴大應用，帶動半導體強勁需求，進而推升園區營運。
楊伯耕說，園區受惠歐美陸續解封帶動景氣復甦，今(110)年6月進口及出口額年增率高達53%及28%，在貿易大幅擴張帶動下，可望持續推升園區後續營運。
楊伯耕進一步分析個別園區情況，自疫情爆發起，積極布局AIOT的軟體園區營收大有斬獲，例如深耕資訊軟體、數位內容及智慧應用的高雄軟體園區，109年營收成長高達46%，而台中軟體園區109年則營收成長17%、110年上半年又續成長26%。
此外，製造型園區成長也十分顯著，如全球半導體封測重要基地—楠梓園區，自106年迄今，幾乎維持均雙位數的營運成長，充分顯示厚實的競爭實力，而我國光學鏡頭主要產地─潭子園區，今年1至6月營收成長也高達31%，顯示疫情帶動線上消費與遠距辦公需求，也為科技產業園區帶來獲利商機。
至於以水處理及優質生活產品為主要產業的屏東園區，也拜國外解封之賜，今年投資成長273%、營收成長38%、員工增加17%、貿易額也大增5成，表現更是亮眼。
楊伯耕指出，今年是加工出口區建成55年，也是更名為科技產業園區元年，在此關鍵時刻，園區施政將聚焦新增產業空間、培育優質人才與輔導智慧加值等工作，以滿足廠商暢旺的投資需求，並促進創新深耕、帶動營運再創高峰，其中，推動高雄軟體園區第2期開發及屏東園區擴區，是當前最重要的工作，目前這兩個園區正進入招商階段，未來必成為區域發展的核心亮點，歡迎所有業界先進把握投資良機，積極預約進駐，以搶占獲利先機。
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