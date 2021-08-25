與時間賽跑　明霸克露橋便道通了

交通部公路總局第三區養護

我是廣告 請繼續往下閱讀

8月7日當天，玉穗溪沖斷明霸克露橋的畫面在電視中反覆播放，一瞬間，桃源復興里、拉芙蘭里、梅山里三里成為孤島，陳其邁表示，感謝公路總局三工處甲仙工務段，這19天來，天天在不穩定的氣候及環境中，甚至歷經多次土石流威脅，仍然極力搶修，掛記這條居民們回家與對外聯繫的路。

今日清晨6點半，桃源區長謝英雄就帶著整備好的捐贈物資，馬不停蹄準備前往復興里、拉芙蘭里、梅山里慰問，通車前，便道兩端車輛已經大排長龍，7點半明霸克露橋便道搶修完成，開始通車。

▲今（25）日上午7點半，明霸克露橋短期維生便道總算開放管制通行，通車前，便道兩端車輛已經大排長龍。（圖／甲仙工務段提供）

交通部公路總局第三區養護工程處指出，為維護用路人安全，

管制時段為每日上午7點至8點、中午12點至下午1點開放，如氣象情資預報及當地溪水上漲，將立即進行封閉管制；若管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知甲仙工務段後，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位及保全戒護通行。

公路總局第三區養護工程處強調，後續將持續滾動檢討相關管制措施，在確保用路人安全及兼顧施工安全狀況下，儘量滿足用路人行的需求，惟該處山區地形雨誘發玉穗溪土石流機率仍高，通行短期維生便道受災風險高，建議用路人該期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，造成不便尚請見諒。