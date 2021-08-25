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媒體提問，本土案例三個多月來終於+0，是否表示9月7日後，警戒措施有可能再鬆綁？陳時中表示，本土病例終於出現零，非常的不容易，不過「+0不等於清零」，但確實表示疫情已獲穩定控制，算是一個好的開始。他強調，接下來兩週是非常重要的觀察期，不可掉以輕心，同時他也表示，只要相關案例的連結都有仔細疫調，未來相關的警戒措施鬆綁是可以期待的。
高端疫苗不良反應 有三人施打後死亡
國產疫苗高端開打至今第3天，出現三名死亡案例。發言人莊人祥進一步補充，其中一案為桃園市40多歲有糖尿病史之男性，23日接種高端疫苗後，於今日工作時昏倒，失去生命跡象，並於到院前死亡。另一名為基隆40多歲之女性，於昨日施打完高端疫苗後，有手腳麻痺、胸悶、盜汗的狀況，至台大醫院急診室後新冠快篩及PCR陰性，經治療後仍於晚間不幸過世。另有一名新北市蘆洲30多歲之男性，無慢性病史但有吸毒紀錄，於23日施打高端疫苗後，中午被發現死亡於家中。
符合資格者 最快下月可打高端第二劑
對於高端疫苗第二劑的接種，陳時中說明，若有出國需求、且符合資格者，在高端疫苗施打滿28天後即可打第二劑。因高端疫苗目前第二劑接種間隔須28天，若民眾已於國內接種第一劑，有緊急出國需求而必須提前接種第二劑者，可提供具有付款紀錄的機票與出國日程，以及留學入學證明、公司外派出國等證明文件，至指定之合約醫療院所，經醫師評估後進行接種。
他也宣布，對於8月23日至8月29日完成第一劑高端疫苗接種之民眾，COVID-19公費疫苗預約平台預計於9月27日提供接種第二劑，屆時符合預約資格或收到簡訊提醒者，即可預約接種。
資料來源：健康醫療網 本土終於＋０！ 高端第二劑至少間隔28天
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