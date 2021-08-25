中職／和鮑伊在台灣再度相見　吉力吉撈：世界真小啊！

中華職棒下半季賽程昨日開打，味全龍強打

吉力吉撈·鞏冠(朱立人)

今(25)日也進行自己在聯盟的首戰。賽前他和樂天打擊教練鮑伊(Charles Poe)敘舊一番，展現好交情。

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過去在秋季聯盟時，鮑伊曾經帶過

吉力吉撈

和張育成，兩人是在那時建立起了交情，後來即使沒有再同隊，但彼此還是有在聯繫；前者也笑說有點可惜最後未能在中職再續前緣，「希望他可以打出很多安打和全壘打，但不要對上我們。」

鮑伊也透露，在得知自己加盟樂天後，

吉力吉撈

第一時間就發訊息恭喜他，今天到球場後兩人也先行合影、並在場邊聊了一陣子。「他(鞏冠)是個好球員，打擊和守備都很好，我是打教所以特別覺得他打擊內容很棒。」

而在這些年來，有沒有覺得

吉力吉撈

在哪方面特別有所成長？鮑伊說自己已經有點久沒執教他，但真的覺得他變壯很多，很期待他在球場上能打得更穩定。

而

吉力吉撈

聽到前打擊教練這樣讚美他，也笑說：「他是不好意思說我變胖了吧！」另外也直言世界真的很小，兩人最終居然會在台灣再次相遇，自己看電視才知道對方去了樂天，也趕快傳訊息問候他。