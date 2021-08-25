打高端後心肌梗塞、猝死？招名威教４招自保，留意危險徵兆！

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招名威教授表示，打完高端後出現心肌梗塞、猝死，可以往兩個方向探討。一是案例即便沒打高端疫苗，本身也是個有心肌梗塞風險的族群，雖在前後發生，但不代表是疫苗所致、因果關係，正如同日前民眾關心施打AZ疫苗後猝死，目前也尚未有證據證明與疫苗有關，各項因素接可能導致，只是剛好打了疫苗後發生，統計也造樣計算。
另一方面，心肌梗塞若確實與疫苗有關，打完疫苗的不適症有很多類型，與心肌梗塞等心血管功能相關的負面影響，成因主要多和免疫系統有關，例如短時間之內白血球凝聚形成血栓導致阻塞。招名威教授舉例，像是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等有免疫系統疾病族群，就可能在施打疫苗後啟動較劇烈的免疫反應，血栓、心肌梗塞等風險就有可能上升，而有重大疾病、慢性疾病在身的族群，如心臟病、三高、腫瘤、癌症等，或者正在進行藥物治療、癌症治療等特殊治療，也是高風險族群。
避免打疫苗後猝死，招名威教４招自保！
不論是疫苗與血栓或心肌梗塞有無直接關聯，對民眾而言都是一個生命安全上的疑慮，除了呼籲政府更積極的調查當中的關聯性，以提醒相關族群，也建議民眾更加謹慎了解，施打疫苗的重點將在於如何保護自己，而非挑哪支疫苗打。因為各個疫苗其實道理差不多，而疫情當下打疫苗絕對是利大於弊，在施打之前若有疾病在身、有在用藥、有在進行治療，務必都應先與醫師審慎評估和討論，而日常生活不佳可能形成前述的風險族群者，如三高，也應提高警覺，以避免有疾病在身卻不自知。在施打疫苗後也應持續提高警覺，並請家人多加留意身體狀況，如有發現情況不對盡速就醫。在醫療院所、疫苗接種醫護人員、自己、家人共同把關下，更有利於保障生命安全。
這樣的做法，不論是施打任何疫苗都是通用的觀念。不論是否支持高端疫苗，又或者是偏好AZ、莫德納或BNT等，都應盡力做好這些萬全的準備，若不適合施打，千萬別應打，以避免造成身體上的危害。
不打算打高端了該注意什麼？
即便是了解疫苗施打上的安全應對措施，或了解猝死未必和疫苗有關，但相信陸姓作家猝死的消息一樣可能對許多民眾造成選擇上的影響。招名威教授表示，施打疫苗的重點並不在是否支持高端，而是在於保護自己、保護親友、保護國家，若對高端有所疑慮，盡早施打其他疫苗即可，但若其他疫苗還需等待一段時間，則應考量這段自己疫苗的空窗期是否會有風險，而不論如何都應持續做好防疫，以確保自身安全。
防範心肌梗塞，危險徵兆盡速就醫！
目前高端疫苗拚接種率的當下，最受到關注、最令人擔心的莫過於這起心肌梗塞案例，提醒民眾，不論是否施打高端，不論是否接種疫苗，又或是生活上的任何時刻，都可多加留意心肌梗塞的危險徵兆。包括了胸悶、胸痛、呼吸困難，或是肩膀、後背、頸部等延伸性疼痛等，或是冒冷汗、喘不過氣等。特別提醒本身就有心臟疾病等高風險族群，或是這些症狀本來平常就時不時會出現的族群，萬不可因為經常出現這些狀況而忽略了警訊，如有相關症狀應提高警覺盡速就醫，以避免誤判釀成悲劇。
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