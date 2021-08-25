我是廣告 請繼續往下閱讀
大林慈濟醫院整形外科醫師許宏達表示，在醫院遇過一些大人在工作中斷指的個案，除了工廠外，還曾有在菜市場工作剁雞不慎剁斷手指，至於2歲內的幼童倒是頭一遭處理。由於血管來到手指最後一節時已變成微血管，即使是大人都不易接合與形成動、靜脈的血液循環，更別說幼童的血管更細微，手術與後續照顧的難度更高。
許宏達說，幸好男童母親鎮定處置且趕送急診，在第一時間進行手術並順利找到一條動脈，增加幾分復原希望。手術中，先清創受損與死亡的組織，然後重新釘好切斷的骨頭打好「地基」，後續接好韌帶，接著以顯微手術進行難度最高的血管和神經縫合。
斷指放塑膠袋中再放進冰水 避免細胞壞死
術後照顧同樣充滿挑戰，通常因應手指遠端找不到靜脈接合以進行血液一進一出的循環時，成人個案會拔掉指甲進行放血與給予藥物避免脹死黑掉，失去作用；幼童因血量少，須避免放血過多造成休克，為此每小時利用針刺小孩的指尖放一至二滴血，讓個案從術後隔天因血液只進不出無法循環而呈現紫色的手指，逐漸恢復正常。
許宏達提醒，萬一發生斷指意外，盡可能以生理食鹽水清洗斷指，再包上生理食鹽水濕紗布後放到塑膠袋中，最後放入冰水中，並在2到6小時內送醫；千萬不可將斷指直接放到冰水中，將造成細胞壞死而影響後續的治療效果。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 發生斷指意外 醫師：先把斷指放塑膠袋再放冰水
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊