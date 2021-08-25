東奧後羽球掀起一波熱潮 第二次全國羽球排名賽屏東開打
東奧後羽球熱潮，屏東縣政府與中華民國羽球協會共同主辦第二次全國羽球排名賽，24日起火熱開打。縣長潘孟安表示，這場台灣年度最高羽球個人賽事，總獎金高達35萬3400元，加上最終成績將作為「2022年杭州亞運會」代表隊遴選依據，吸引全國1759人齊聚參賽，自8月24日起9月2日在屏東縣立體育館展開鏖戰。
記者黃正忠／屏東報導
2021-08-25 20:00:00
男單部分，包含屏東土生土長的美國公開賽冠軍選手林俊易、全國甲組常勝軍李佳豪；男雙部分，拿過2018亞運銅牌的李哲輝搭配合作金庫的好手楊博軒；女子單打部分則有李佳馨、白馭珀、宋碩芸等知名選手出戰。此外，世界排名第23的盧敬堯、楊博涵也報名混雙賽事。
本次賽事繼2017年全國羽球團體錦標賽及2020全中運羽球賽後，再次於屏東舉辦的大型羽球賽事。
屏東縣政府指出，全國羽球排名賽一年共有兩次，是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是業餘選手邁向職業球員道路的認證敲門磚，今年度選址於國境之南競技，縣府提供全台最大、最適合舉辦羽球賽事的屏東縣立體育館，即使鋪滿十面場地，場館仍有舒適的活動空間。
由於配合政府防疫政策，本次賽事不開放觀眾入場，雖然防疫期間球迷們無法到場支持選手，但主辦單位提升賽事轉播規模，為期10天的賽程由達克運動提供三個場地的網路直播。
甲組決賽更邀請緯來體育台進行現場轉播；賽事期間大會及屏東縣體育發展中心官網、臉書也將即時更新賽事資訊，讓球迷朋友們一同欣賞精采賽事。