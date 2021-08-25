2021米其林台中5餐廳摘星 澀主廚林佾華獲年輕主廚大獎

「台北台中米其林指南 2021」星級餐廳名單今天揭曉，

JL studio今年蟬聯二星

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林佾華畢業於餐飲專業學校，曾在樂沐工作。他表示，一直以來只做一件事，做現代的台灣菜，雖有法式、義式手法，但回到根本，還是以台灣菜為出發點，95%使用台灣食材，重新演繹台灣菜，再轉化為自己的作品。得到獎牌那一刻很開心。





▲蟬聯米其林一星的俺達的肉屋，被喻為台灣最強燒肉店。（圖／饕客提供）

▲蟬聯米其林二星的JL Studio餐廳，主廚林恬耀用台灣食材創作新加坡料理。（圖／業者提供）

5家摘星餐廳中，JL studio今年蟬聯二星。JL Studio主廚林恬耀，從小在新加坡長大，曾在台中知名的樂沐法式餐廳磨練七年，之後又到國外餐廳豐富閱歷，4年前在星野集團延攬下，開了JL Studio，在台中餐飲業名氣火紅。林恬耀表示，得名摘星只是一個過程，更重要的是繼續在台灣這片土地上，以JL Studio作為平台，運用台灣食材創作出現代新加坡料理。



