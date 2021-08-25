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2021米其林台中5餐廳摘星 澀主廚林佾華獲年輕主廚大獎

▲獲得米其林年輕主廚大獎的林佾華，致力開發現代的台灣菜。（圖／業者提供）
▲獲得米其林年輕主廚大獎的林佾華，致力開發現代的台灣菜。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-08-25 18:42:40

「台北台中米其林指南 2021」星級餐廳名單今天揭曉，台中有5家餐廳摘星、31家獲餐盤推薦，其中JL studio今年蟬聯二星。另「澀Sur」主廚Ed林佾華榮獲米其林年輕主廚大獎，繼去年「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲後，將表彰具有卓越天賦與潛力的年輕主廚大獎留在台中。

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台中摘星的5家餐廳，包括蟬聯米其林二星的JL Studio，蟬連米其林一星的「鹽之華」、「俺達的肉屋」、「Forchetta」，及由「餐盤」躍升為米其林一星的「澀Sur」。新摘星的「澀Sur」雙喜臨門，主廚林佾華同時獲得年度主廚大獎。

林佾華畢業於餐飲專業學校，曾在樂沐工作。他表示，一直以來只做一件事，做現代的台灣菜，雖有法式、義式手法，但回到根本，還是以台灣菜為出發點，95%使用台灣食材，重新演繹台灣菜，再轉化為自己的作品。得到獎牌那一刻很開心。

▲蟬聯米其林一星的俺達的肉屋，被喻為台灣最強燒肉店。（圖／饕客提供）
▲蟬聯米其林一星的俺達的肉屋，被喻為台灣最強燒肉店。（圖／饕客提供）

▲蟬聯米其林二星的JL
▲蟬聯米其林二星的JL Studio餐廳，主廚林恬耀用台灣食材創作新加坡料理。（圖／業者提供）

5家摘星餐廳中，JL studio今年蟬聯二星。JL Studio主廚林恬耀，從小在新加坡長大，曾在台中知名的樂沐法式餐廳磨練七年，之後又到國外餐廳豐富閱歷，4年前在星野集團延攬下，開了JL Studio，在台中餐飲業名氣火紅。林恬耀表示，得名摘星只是一個過程，更重要的是繼續在台灣這片土地上，以JL Studio作為平台，運用台灣食材創作出現代新加坡料理。

米其林的餐盤推薦，象徵「供應美味菜餚的餐廳」，台中一舉有31家獲得推荐，大宴小吃都有，讓人目不暇給。名單如下：

茂川肉丸、老吳的西洋料理、鮨鈴木幸介、膳馨、潔、滿堂、中山招待所、脂‧板前炭火燒肉、英才大麵焿、游日本料理、名人坊、富彩軒、The Wang、響海鮮、KR Prime Steak、頂園全鴨坊、極炙牛排館、一流海鮮美食館(惠中路)、銘心、橡木炙烤牛排館、千味海鮮、森鐵板燒、与玥樓、麵廊、湄南河、金悅軒、品法、元Yuan、又見一炊煙，另有鮨戎、鳥苑地雞燒新入榜。

觀旅局表示，台中有5家餐廳摘星、31家獲餐盤推薦，另有33家餐廳為必比登推介名單，今年總計69家餐廳入選米其林指南，較去年新增加16家入榜，顯示台中打拚「美食之都」名副其實，感謝米其林評審讓台中美食有機會走出台灣，躍上國際。

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