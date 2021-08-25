用生命報導！路透記者慘遭塔利班毒手　生前最後採訪曝光

《路透社》知名戰地記者席迪圭（Danish Siddiqui）在7月中旬採訪阿富汗政府與塔利班交戰時，遭到阿富汗特種部隊拋下，席迪圭不幸落入塔利班手中，最終慘遭殺害。《路透社》近日曝光席迪圭最後拍攝的戰地採訪照，讓人緬懷這名勇敢的戰地記者。





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根據《路透社》報導，曾經因報導過難民危機而獲得普立茲獎的席迪圭，得知塔利班再度在阿富汗點燃戰火，便向《路透社》請願前往阿富汗進行報導，當時席迪圭還說：「如果我們不去，誰會去呢？」《路透社》後來批准了席迪圭的請求，他也在7月11日抵達位於阿富汗南部城市坎達哈（Kandahar）的阿富汗特種部隊基地，並且跟隨一支由數百名菁英戰士組成的部隊進行貼身採訪。





7月13日，席迪圭參與一場任務，去解救一名被塔利班份子包圍的警察，最終任務成功。不過在回程時，遭到火箭推進榴彈（Rocket-propelled grenade，RPG）攻擊，席迪圭搭乘的悍馬也遭到擊中，瞬間車身劇烈搖晃，特種部隊仍從漫天火砲中駛出，場面相當驚險。這場遇襲中，雖然損失了3輛車，所幸席迪圭並未受傷。





▲席迪圭在逃出當時，也用相機記錄下驚險瞬間。（圖／翻攝自Danish Siddiqui推特）

但是在三天之後，幸運之神並未如以往眷顧他。席迪圭隨著部隊前往阿富汗與巴基斯坦邊境城市史賓波達克（Spin Boldak），阿富汗特種部隊在這場任務中失敗，席迪圭與另外2名阿富汗隊員不幸喪命。





根據席迪圭當時說法，他遭到火箭炮襲擊之後，身上被碎片擊中受傷，並且被送往清真寺臨時急救站治療。但阿富汗部隊開始撤退，他與另外2名阿富汗隊員就被留在原地。當時擔任阿富汗特種部隊指揮官的阿里贊少將（Haibatullah Alizai）表示，在激戰當中，隊員們誤以為席迪圭以及2名士兵已經撤離了，才會誤把他們留在原地。而這個說法也獲得了4名士兵證實。





關於席迪圭如何遇難的狀況仍不清楚，不過根據照片、情資以及屍檢，席迪圭在死後遺體落入塔利班手中，遺體被嚴重毀損。





英國彈道學專家普博伊斯（Phillip Boyce）檢查、比對席迪圭的遺體照片以及X光片，得出夷狄歸「被殺後又被掃射好幾槍」的結論。部分報導還指出，他的屍體曾遭到車子輾過。博伊斯指出，照片中觀察到的毀損狀況和槍傷吻合，而且不一定意味著死後遭到其他類型的傷害。





針對席迪圭的死，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，在塔利班發現席迪圭的遺體之前，身上就有這些傷勢。





席迪圭是印度相當有名的記者，2018年他拍攝了緬甸洛興雅難民問題的照片，和同事獲得普立茲獎「特寫攝影獎」（Feature Photography）。之後也致力於報導印度新冠肺炎疫情，卻在今年7月死於阿富汗。



