後疫情時代命理師從逆境翻轉　推動命理革命

全球經濟受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，各行各業力求逆境中突圍，而「命理」業者也有所突破，透過數位科技來輔助受疫情所影響的生活，祥榮命理即強調以「線上諮詢」互動的方式來轉變趨勢。新銳命理師張展榮表示，疫情蔓延，多半消費族群因事業、家庭、經濟、感情等因素不順而導致迷茫，若以線上一對一諮詢，對算命市場的需求正與日俱增。





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後疫情時代，除了做好完善的防疫工作外，張展榮指出，希望能透過祥榮命理所主打線上算命形式跳脫傳統命理的框架，強化命理品牌獨特性及對命理產業結合創新的趨勢。





另外，張展榮也提醒中元普渡禁忌與注意事項，第一為普渡所準備的臉盆及毛巾是給予好兄弟盥洗用，需保持乾淨不可髒污，毛巾建議是全新的；第二是為避免對靈界朋友不敬，應避諱金紙踩踏等行為；第三則是特別注意家中孩童是否有在拜拜過程中就誤吃供品。





祥榮命理有著「真誠、專業、便利」的核心價值，主要服務項目為命盤特徵、感情、事業、財運、流年、健康、求職方向 ，致力於推動命理革命，淘汰過時觀念，透過跳脫傳統命理思維來創造命理行業的新價值。





前宜蘭縣議員許俊仁現為知名美食部落客，在部落格上教大家烹飪及烘焙，日前於臉書透漏，在疫情嚴峻之下，為避免群聚效應，降低感染機率，因此上網搜尋算命、諮商、療癒等相關資料，機緣巧合下找到命理師張展榮，言語不太有隱晦曲折，反倒是言近旨遠，顛覆對傳統算命的想像。自8月21日起至9月1日將於許俊仁個人臉書放送獨家占卜體驗機會，將從文章留言中抽出兩位幸運兒，獲得占卜體驗乙次。



