網軍衝流量？朱立倫質疑綠營反串　綠籲朱提告抓內鬼

國民黨主席選戰開打，候選人朱立倫的臉書被網友發現有許多越南帳號留下相同留言，遭諷是用外國網軍衝流量，對此，朱立倫首訪時批評「綠營反串」、「假事件」。對於朱的說法，民進黨反批，朱立倫不要含血噴人，沒有證據硬要扯民進黨。民進黨支持朱立倫立刻提吿、抓出始作俑者，看看到底誰對朱立倫這麼好；國民黨中央也該回應，是否用「機器人大軍」攻擊黨內政敵。
記者鄭宏斌／台北報導
2021-08-25 19:12:23
熟悉大數據的綠營幕僚指出，民進黨不可能用越南帳號去朱立倫粉專留言，更不會留言美化朱立倫。之前媒體曾報導前總統府副秘書長羅智強的粉絲按讚很「國際化」，不僅東南亞國家有數萬名粉絲，連南太平洋的薩摩亞獨立國也有500人對羅智強按讚，「或許可請教羅智強如何讓粉絲國際化」。
民進黨人士表示，支持朱立倫追查真相，應立即提告追查越南帳號來源，不要不敢追查真相。「大力地查下去，不要讓假消息、假留言亂帶風向，誤導看法」；此外也呼籲國民黨中央正式回應「機器人大軍」相關報導是否屬實。
民進黨指出，今年6月就有網紅開箱「水軍」公司，目前觀看次數已經達到68萬，影片中提及特定候選人和政黨，不過並未看到相關被指涉的政治人物出面澄清，顯然確實有些政治人物嘗試使用網路機器人大軍的做法，希望被指涉的政黨和政治人物可以勇於面對。