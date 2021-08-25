沒有所謂侯家軍！侯友宜：在政府部門服務都是國家的人馬
新北市政府一口氣新增蔡畹鎣、呂家愷2位的副發言人，遭解讀是選戰佈局的考量，侯家軍儼然成形；對此，新北市長侯友宜今（25）日強調，在政府部門服務都是國家的人馬，為市民及國家做事的人，「他這輩子沒有所謂的侯家軍！」
記者陳志仁／新北報導
2021-08-25 19:59:44
侯友宜今日在新北市的防疫應變會議表示，他在公職服務40年，從基層的警察當到警政署長，而在政府部門服務都是國家的人馬，都是為市民及國家做事的人；「他這輩子沒有所謂的侯家軍」，都是努力的做事，為國家、人民盡責與負責，把事情做好。
侯友宜指出，這次增加2位新的副發言人，最重要的是為市政建設、說明，及讓別人更了解新北市的作為；希望透過副發言人的角色，清楚把新北市未來的規劃，及現有市政的建設過程，讓市民可以很清楚了解。
侯友宜說，副發言人看起來都很年輕，國家的人才一棒接一棒，讓年輕朋友比我們更強，讓他們及早的訓練自己與成長，了解新北市、愛上新北市，希望大家都用這樣的心情落腳在新北；有不好的當方都可以反應，副發言人也可以當媒介做好溝通，一起努力讓新北市更好。
至於外界解讀2位的副發言人，將投入新北市議員的選戰；副發言人蔡畹鎣回應，她跟呂家愷才剛接任副發言人的角色，還有很多需要努力、學習的地方，誠如市長所說，還會繼續的努力跟市府一起拚市政，做好市政的宣傳行銷，讓大家看到新北市的美、新北市的好。