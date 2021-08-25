中職／求好心切成反效果！初登板敗投　江少慶不灰心

富邦狀元江少慶今(25)日中職初登板面對上季冠軍中信兄弟，只投3局挨了1支三分砲、失4分承擔敗投，江少慶坦言回來第1場給自己太多期望，反而變成反效果，但他不灰心，賽季還很長，並笑說因滿場球迷加油聲而分心。
記者鍾東穎/新北報導
2021-08-25 23:05:54
江少慶透露回台首秀心情亢奮又帶點壓力，「上次先發要回溯到1年前，因為去年疫情的關係，在老虎隊(美職)中繼1局，自己對先發這位置，說真的沒那麼多正式比賽，有點不太安定的感覺。」
江少慶在第3局回穩連飆2次三振，沒讓打者上壘，跟前2局挨轟連續失分判若兩人，「第3局慢慢進入狀況，前2局給自己太多期望，回來第1場希望有好的表現，反而變成反效果，整體表現對自己來說是很OK，尤其第3局印象蠻深刻的，有回到先發投手的感覺。」
不過第4局就被教練換下，江少慶表示交給教練團決定，不會因一場比賽就蓋棺定論，「職業球員看的是長期表現，不是以1場做結論，只要完整、健康的出賽，我覺得這才是職業選手的目標。」
因為疫情關係，新莊棒球場內野只開放3025人進場，平日晚間難得全數售光，連外野也出現不少球迷，江少慶長年旅外，對中職現場鼓聲、加油團聲有些陌生，笑說，「有一點分心。」此外還要適應台灣炎熱氣候。